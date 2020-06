Inspectiediensten: ministerie was onvoldoende voorbereid op 112-storing

Het ministerie van Justitie en Veiligheid was niet goed voorbereid op een mogelijke storing in het 112-netwerk en bij NL-Alert, zoals die plaatsvond bij KPN in juni vorig jaar. Dat stellen de Inspectie Justitie en Veiligheid, het Agentschap Telecom en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd donderdag na onderzoek naar die storing.

Op 24 juni 2019 was er enkele uren een storing in het netwerk van KPN, waardoor noodnummer 112 niet bereikbaar was. De storing bij NL-Alert werd door KPN niet snel genoeg opgemerkt en het alertsysteem werd niet genoeg als aparte dienst behandeld, concluderen de inspectiediensten. Bij de ontwikkeling van de software is te weinig rekening gehouden met „de impact van (on)voorziene kwetsbaarheden”.

Tijdens de storing overleden drie burgers, maar de inspectiediensten konden niet vaststellen of dit zonder storing te voorkomen was geweest. Vorig jaar bleek al dat hulpdiensten niet geoefend hadden hoe om te gaan met een mogelijke storing, omdat zij er niet van uit gingen dat alle noodsystemen tegelijk zouden uitvallen.

Draaiboek

In een reactie op de bevindingen schrijft minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) dat er intussen via de Wijzigingswet meldkamers er voor is gezorgd dat er een meer centrale regie is ontstaan. Dit komt samen bij de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), waar een draaiboek klaarligt als zich een nieuwe storing zou voordoen.

Grapperhaus gaat in overleg met het Veiligheidsberaad, dat bestaat uit de voorzitters van de verschillende veiligheidsregio’s, over mogelijke verdere verbeteringen. KPN had na de storing ook direct een aantal maatregelen genomen, die volgens de onderzoekers de „robuustheid” van het 112-netwerk hebben verbeterd.