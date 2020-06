In deze Zuid-Afrikaanse streek verergerde de lockdown de sociaal-economische problemen

Christina’s House of Hope is een opvanghuis voor dakloze kinderen en wezen - het ontvangt geen overheidssteun en is zodoende volledig afhankelijk van de hulp van ngo’s en de donaties van burgers van de stad Willowmore. Er wonen nu zestien kinderen in de kleine opvang; veel van hen lijden aan het foetale alcoholsyndroom, een aangeboren aandoening die het gevolg is van overmatig alcoholconsumptie tijdens de zwangerschap. Op deze foto is een aantal kinderen dicht op elkaar gekropen om dekens te kunnen delen in de winterkou. Foto Kim Ludbrook/ EPA