IMF nóg somberder over economie

De wereldeconomie krimpt dit jaar met 4,9 procent. Dit stelde het Internationaal Monetair Fonds woensdag in zijn halfjaarlijkse prognose. In april voorspelde het IMF nog een krimp van 3 procent. De neerwaartse bijstelling van de toch al sombere eerdere raming toont hoe ernstig de impact van het coronavirus op de wereldeconomie inmiddels is.

Het IMF merkt op dat investeringen en consumptie wereldwijd afnemen door lockdowns en socialeafstandsregels, ook al gaan veel economieën langzaam weer open. Het wereldwijde herstel zal in 2021 volgens het IMF langzamer plaatsvinden dan eerder geraamd. Ging het IMF in april nog uit van 5,8 procent groei volgend jaar, nu denkt het fonds dat dit 5,5 procent zal zijn. Het risico bestaat dat er bij een tweede golf besmettingen amper herstel zal zijn.

Ook in Nederland is de krimp volgens het IMF groter dan eerder geraamd. De Nederlandse economie krimpt niet met 7,5 procent, maar met 7,7 procent. Daarentegen verwacht het IMF wel dat het herstel volgend jaar sneller gaat. Dan groeit de economie met 5 procent, terwijl eerder 3 procent de verwachting was.

In het eerste kwartaal van dit jaar kromp de Nederlandse economie met 1,5 procent, zo meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag op basis van geactualiseerde gegevens. Eerder ging het CBS nog uit van een krimp van 1,7 procent. Alom wordt voorspeld dat vooral het tweede kwartaal een grote economische neergang zal laten zien, in Nederland en elders in Europa.

De economieën van Spanje, Italië en Frankrijk krimpen volgens het IMF dit jaar met ruim 12 procent. Steeds duidelijker wordt dat Zuid-Europa, inclusief Frankrijk, een stuk zwaarder is getroffen door de coronarecessie dan Noord-Europa. Duitsland doet het met een krimp van 7,8 procent net wat slechter dan Nederland.

De economie van de eurozone in zijn geheel wordt 10,2 procent kleiner. De Amerikaanse economie gaat er 8 procent op achteruit, waar het IMF eerder nog uitging van een krimp van rond de 6 procent. In de IMF-ramingen vallen de cijfers van China op. Ondanks de vroege uitbraak van het coronavirus in dat land groeit de Chinese economie dit jaar toch nog een beetje, met 1 procent, zo verwacht het IMF. Toch is dit ook een klap: het normale groeitempo van de Chinese economie is ruim 6 procent per jaar.

Het IMF stelt dat vooral huishoudens met lage inkomens hard geraakt worden door de wereldwijde economische krimp. Het instituut vreest dat de vooruitgang die sinds 1990 is geboekt in het bestrijden van extreme armoede de komende jaren teniet wordt gedaan. Het IMF onderstreept dat de ramingen hoogst onzeker zijn. Als er een vaccin beschikbaar is, kan de wereldeconomie sneller herstellen. Maar bij een nieuwe uitbraak kan de situatie ook erger uitpakken.