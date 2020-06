Grafmonument kopen? Dat lukt niet meer via Facebook

Facebook heeft met onmiddellijke ingang de verkoop van historische kunst- en gebruiksvoorwerpen verboden. Dat is gebeurd na berichten dat het sociale mediaplatform gebruikt werd om illegaal opgegraven antiquiteiten te verkopen. De nieuwe regels die Facebook dinsdag bekendmaakte, zijn ook van toepassing op Instagram, dat eigendom van Facebook is.

De maatregel komt na een kritisch onderzoeksrapport van het Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research Project (Athar). Deze in de Verenigde Staten gevestigde erfgoed-instantie publiceerde vorig jaar het rapport Facebook’s Black Market in Antiquities.

Op bestelling verwijderd

Volgens het onderzoek tonen handelaren op Facebook foto’s van mozaïeken, grafmonumenten en andere historische objecten. De objecten bevinden zich vaak nog op de oorspronkelijke bestemming. Als er een koper is gevonden, worden de objecten op bestelling verwijderd.

Voor het rapport werden 94 Facebook-groepen in Arabische landen onderzocht. Daaruit kwam naar voren dat een derde van alle berichten met verdachte objecten afkomstig was van gebruikers in conflictgebieden.

Athar rapporteerde recent dat in april een opleving plaatsvond van berichten in Facebook-groepen die betrokken zijn bij het kopen en verkopen van geroofde objecten uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De verklaring: veel landen zouden door de coronapandemie afgesloten zijn, Facebook fungeerde als communicatiemedium. Athar vond onder meer berichten van voorwerpen die gestolen waren uit een moskee bij de Marokkaanse havenstad Larache.

In een persverklaring liet Facebook weten de nieuwe regels te hebben ingevoerd, „om de antiquiteiten en onze gebruikers te beschermen”. Athar noemde het nieuwe beleid van Facebook op Twitter „een grote eerste stap om de handel in illegale oudheden te stoppen”.

Gepensioneerde conservator Louvre

Een al twee jaar lopend onderzoek door de Franse politie naar de handel in geroofde antiquiteiten leidde dinsdag tot vijf aanhoudingen. Volgens The Art Newspaper zijn onder anderen een gepensioneerde conservator van het Louvre in Parijs en een medewerker van het veilinghuis Pierre Bergé & Associés gearresteerd.

Volgens de anonieme bron van de krant worden de arrestanten verdacht van de handel en verkoop van honderden objecten uit Egypte, Syrië en Jemen, en uit zones in Libië die onder controle zijn van IS. De goederen zouden een waarde van tientallen miljoenen euro hebben.