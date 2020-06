Onze kleinzoon, Tijl bereidt zijn spreekbeurt voor. Wij geven hem nog enkele suggesties om die te verbeteren. Misschien kun je met een voorbeeld uitleggen hoe zwaar de bergduivel is? Vol verve oefent hij de spreekbeurt voor opa en oma. „De bergduivel is een reptiel die leeft in Oost-Australië. Hij is 13 cm lang. Hij weegt 35 gram. Dat is net zo zwaar als een bril, vier Pokémonkaarten en drie kleine magneetballetjes.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 25 juni 2020