Gemeente Amsterdam verbiedt vakantieverhuur per juli in drie buurten

Met ingang van 1 juli wordt het in drie Amsterdamse wijken verboden om woningen aan te bieden via vakantieverhuursites als Airbnb. Dat is woensdag door de gemeente Amsterdam bekendgemaakt. Het gaat om het gehele Wallengebied en een gedeelte van de grachtengordel. De leefbaarheid staat in die buurten te erg onder druk, zegt het College.

Het verbod geldt voor de gebieden Burgwallen-Oude Zijde, Burgwallen-Nieuwe Zijde en de Grachtengordel-Zuid. In de rest van de stad is vakantieverhuur vanaf volgende maand alleen nog toegestaan met een vergunning. Verhuurders kunnen hun huis daarmee maximaal dertig dagen per jaar verhuren. Bewoners van de drie wijken in kwestie kunnen geen aanspraak maken op zo’n vergunning. Wie zonder een vergunning toch aan vakantieverhuur doet, riskeert een boete van 20.750 euro.

De vergunningsplicht volgt uit een eerdere uitspraak van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. Verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens (Wonen, SP) had het voornemen om de verhuur fors in te perken afgelopen april al uitgesproken.

Een totaalverbod op vakantieverhuur in de hoofdstad is met de huidige regelgeving niet mogelijk. Volgens Europese regels mag verhuur alleen worden verboden wanneer de balans in de buurten „ernstig verstoord” is, zegt de gemeente. Over twee jaar doet de gemeente opnieuw onderzoek naar overlast. Als blijkt dat de leefbaarheid in andere buurten dan ook dusdanig onder druk is komen te staan, kan ook daar worden ingegrepen.

De toeristische verhuur in Amsterdam is de afgelopen jaren enorm gegroeid. Volgens de gemeente wordt één op de vijftien woningen online aangeboden. Het gaat om zo’n 25.000 woningen die per maand te huur worden aangeboden. Wethouder Ivens stelde eerder dat ruim 80 procent van de binnenstad veel of regelmatig overlast door vakantieverhuur ervaart.