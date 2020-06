Met feministen heb je meer plezier in bed

Nogal sturend geformuleerd, vond Hannah Mars het thema voor deze week: is feminisme slecht voor seks? Ik had inderdaad ook kunnen vragen of feminisme goed is voor seks, of hoe goed feminisme is voor seks, maar de afgelopen maanden kwam ik vooral het eerste tegen. Om precies te zijn: heteroseksuele mannen die moeite hebben met de combinatie feminisme en seks. Martijn Engelbregt, de organisator van de Penis Dialogen, bijeenkomsten voor mannen die eerder aan bod kwamen in deze rubriek, vertelde dat sommige deelnemers door het feminisme het gevoel hebben gekregen dat „traditioneel mannelijke kwaliteiten” als de leiding nemen fout zijn. „Ze proberen vrouwen daarom te pleasen door bijvoorbeeld veel in het huishouden te doen, maar dat gaat ten koste van de vonk: vrouwen vinden dat over het algemeen niet erg aantrekkelijk.”

Een vijftiger liet vallen dat hij er moeite mee heeft als vrouwen expliciet het initiatief nemen. En dan was er die andere vijftiger, een zeer enthousiast dater, die het tegenstrijdig vindt dat vrouwen die zich feminist noemen onderdanig zijn in bed. „Alsof ze in twee verschillende dimensies leven.”

Deze mannen staan niet alleen. Op het hoogtepunt van #metoo lieten verschillende vrouwen, onder wie Catherine Deneuve en Catherine Keyl, weten dat ze vreesden dat mannen dankzij de (feministische) beweging niet meer zouden durven te flirten, of vrouwen anderszins amoureus te benaderen.

Er bestaat enig wetenschappelijk bewijs dat in elk geval vrouwen seksueel profiteren van gelijkheid. In de voormalige DDR werkten veel vrouwen, was de kinderopvang goed geregeld en was het lastig carrière maken, waardoor mannen zich niet konden onderscheiden door geld of status. Oost-Duitse vrouwen hadden – mede daarom, volgens onderzoekers – maar liefst twee keer zo vaak een orgasme als vrouwen in West-Duitsland die tijd. Tijdens de seks met een partner kwam in Oost-Duitsland 80 procent van de vrouwen altijd klaar, tegenover 63 procent in West-Duitsland. (In Nederland ligt dat percentage, volgens Rutgers, nu op 73 procent).

De lezers die reageerden op de vraag zijn opmerkelijk eensgezind. Zoals Hannah Mars het samenvat: „Natúúrlijk is feminisme goed voor seks!” Ook opvallend: normaal laat vooral de vijftigplusser van zich horen in de seks-mailbox, nu was de oudste inzender 30.

„Het patriarchaat dwingt vrouwen in een keurslijf van beschikbaar en sexy zijn maar vooral niet te vrij en gemakkelijk – de lijn tussen preuts en slet is dun en het is nooit goed”, aldus Mars, die 25 is. „Tegelijkertijd moeten mannen altijd zin hebben, jagen. Meer feminisme en minder gendernormen is goed voor iedereen en voor alles en misschien nog wel het meest voor seks.”

„Stel je voor dat we eerst netjes vragen of de ander het leuk vindt om schatje genoemd te worden of aangeraakt te worden”, schreef Katelijne Nieuwenhuijsen (28). „Stel je voor dat vrouwen hun seksuele zelf mogen zijn als en wanneer ze dat willen, zonder de druk om een perfect dun, zacht, gewillig, haarloos wezen te zijn. Stel je voor dat mannen zichzelf en elkaar toestaan om emoties te hebben en niet constant hun dominantie proberen te bewijzen door anderen neer te halen. Hoe kan dat in hemelsnaam slecht zijn voor seks?”

Lees ook: Het nieuwe feminisme dreigt over alles en niets te gaan. (2019)

B* (22) gaat in op het idee dat feministische vrouwen ook feministisch zouden moeten zijn in bed. „Op verjaardagen grappen vrienden van mijn partner dat ik hem als feminist seksueel domineer en alle hoeken van de kamer laat zien. Maar als je de hele dag bezig bent om, gechargeerd gezegd, de zelfstandige en financieel onafhankelijke vrouw uit te hangen, is niets zo bevrijdend/geil als dat gevoel helemaal los te laten in de slaapkamer. Ik vind het heerlijk als een man mij vertelt wat ik moet doen en soms een tikje hardhandig tegen het bed/de muur aandrukt. Juist de mannen die graag dominant zijn, zijn bij feministen aan het juiste adres!”

„Het klinkt misschien overdreven maar of iemand feminist is weegt heel zwaar in mijn overweging met iemand naar bed te gaan”, schreef Ruben (30). „Feministen weten doorgaans beter wat ze willen, staan meer open voor experimenteren, weten beter waar hun grenzen liggen, en ik hoef mijn keuze om een condoom te gebruiken bij hen niet te verdedigen.”

Bovendien voelt Ruben bij vrouwen die zich feminist noemen „veel minder druk om te presteren. Als ik mijn erectie verlies of een keer niet klaarkom, is dat meestal geen probleem.”

Tot slot de reacties op een oudere vraag, ingestuurd door de 24-jarige M*, die in de discussie over beffen de mannen miste die er niet van houden. De oogst was schraal: welgeteld twee mails, waarvan een van een 60-jarige man* die zegt dat niet hij, maar zijn gewrichten en nekspieren een hekel hebben aan beffen. N* (52) schreef dat zijn eerste vriendin zo onaangenaam rook en smaakte (‘smerig’ is het woord dat hij zelfs gebruikt), dat hij er vijf jaar niet meer aan wilde beginnen. Later merkte hij dat hij de ene vrouw lekker vindt ruiken – en dat geldt dan ook voor haar zweet – en de andere niet. „Dan heb ik het gevoel dat ik niet ‘match’ met een vrouw.”

*(Achter)namen zijn op verzoek weggelaten, maar bekend bij de redactie.

Deze rubriek gaat met zomerstop. 12 september zijn we terug. Meepraten? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl

NRC Slim Leven Stukken die je helpen om je leven fijner en je carrière beter te maken Inschrijven

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 27 juni 2020