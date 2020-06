Eis: 18 maanden cel voor verdachte die agent neersloeg bij trouwstoet

Shahid B., de 26-jarige man die vorig jaar werd opgepakt omdat hij een agent zou hebben mishandeld, moet als het aan justitie ligt een celstraf van achttien maanden en tbs met voorwaarden krijgen. Het Openbaar Ministerie sprak die eis donderdag tegen hem uit in de rechtbank van Rotterdam.

B. maakte deel uit van een overlastgevende bruidscolonne in Rotterdam vorig jaar. De agent in kwestie greep in bij de stoet. B. verklaarde tegenover de rechtbank dat hij de agent „een rechte hoek” tegen het achterhoofd had gegeven. Volgens justitie was er sprake van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De agent in kwestie kan nog steeds niet volledig werken. In de rechtbank betuigde B. spijt.

Op 30 augustus vorig jaar reed de stoet door Rotterdam. Gasten zaten daarbij op autodaken en ook was er sprake van onveilig rijgedrag. De politie ontving hierover verschillende meldingen. Toen de bruidsgasten niet reageerden op waarschuwingen, verrichtte de politie meerdere aanhoudingen. Een van de agenten zou vervolgens van achteren door B. zijn aangevallen. Het slachtoffer raakte door de klap kort buiten bewustzijn en hield een whiplash aan het incident over. B. vluchtte na het incident weg en werd pas enkele maanden later in Lopik opgepakt.

De uitspraak wordt over twee weken verwacht.