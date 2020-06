Eindhoven kondigt noodverordening af na oproep tot rellen

De gemeente Eindhoven heeft een noodverordening afgekondigd voor een deel van de stad. Vanaf donderdagavond 18.00 uur tot vrijdag 06.00 is een deel van de wijk Tongelre aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Volgens de gemeente roepen jongeren in berichten op sociale media op tot rellen en confrontatie met de politie.

gem_Eindhoven gemeente Eindhoven Gemeente, politie en OM staan niet toe dat bepaalde groepen de veiligheid in Eindhoven in gevaar brengen door de openbare orde te verstoren. Er geldt daarom in een deel van Tongelre een noodverordening vanaf 18.00 uur vanavond tot vrijdag 26 juni 6.00 uur. 1/2 25 juni 2020 @ 18:00 Volgen

In de berichten zou worden verwezen naar de rellen in Helmond dinsdagavond. „Er wordt expliciet opgeroepen tot rellen, brandstichting en vuurwerk.” Ook hooligans zouden van plan zijn de rellen in Helmond „te overtreffen”, schrijft de gemeente. „We staan niet toe dat inwoners van Eindhoven zich erg onveilig voelen in hun eigen woonomgeving. [..] We treden hard op tegen openbare verstoringen”.

Dinsdagavond verzamelden zich in Helmond, op zo’n vijftien kilometer ten noordoosten van Eindhoven, enkele honderden jongeren. Dit leidde tot rellen waarbij onder meer vuurwerk werd afgestoken. De ME heeft de menigte uiteengedreven. Er werden zes jongeren aangehouden.