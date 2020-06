Een A of een C, dat kan de huiseigenaar veel geld schelen

Heeft u A, B, C of zelfs E? Gaat het om zwemdiploma’s, dan zullen de meeste mensen wel het juiste antwoord weten. Maar bij het energielabel van hun woning?

Sinds vijf jaar heeft elk huis een voorlopig energielabel gekregen, vergelijkbaar met de sticker die een auto in de showroom heeft. Predikaat G voor een tochtig huis dat de vergelijking met een bungalowtent gemakkelijk doorstaat en A valt te beurt aan het meest duurzame huis. Het voorlopige label uit 2015 is een schatting op basis van gegevens van het kadaster: wie zijn dak isoleert, dubbel glas aanbrengt of zonnepanelen op het dak legt, kan zomaar een lettertje stijgen.

Die onbekendheid met het label is verklaarbaar: het gaat pas een rol spelen als het huis wordt verkocht. De nieuwe eigenaar heeft het recht om te weten welk label zijn nieuwe huis heeft. De verkoper is verplicht om vóór de transactie, via DigiD, een definitief label aan te vragen, dat is gebaseerd op meer actuele gegevens dan het voorlopige energielabel. Via de website van voorlichtingsbureau Milieu Centraal kan iedereen zijn voorlopige label opzoeken.

Onnodig op kosten gejaagd?

En verder maar wachten tot het huis in de verkoop gaat? Dat kan, maar Vereniging Eigen Huis (VEH) waarschuwde onlangs dat de verkrijging van het label over een half jaar veel meer geld gaat kosten. Nu kost het gemiddeld minder dan een tientje, vanaf 2021 kan dat oplopen tot 200 euro, omdat er dan een controleur langskomt, waardoor de informatie specifieker en betrouwbaarder zou worden. VEH zet bij die veronderstelling haar vraagtekens. De belangenorganisatie benadrukt dat je nu al bij de aanvraag online alle informatie over verbeteringen kan toevoegen. Worden mensen zo niet onnodig op kosten gejaagd?

Het ministerie van Binnenlandse Zaken vindt van niet. De nieuwe aanpak is nodig omdat energiezuinig wonen vanwege de klimaatdoelen steeds belangrijker wordt. Wie zijn aardgasvrije huis in de toekomst met bijvoorbeeld een warmtepomp wil verwarmen, moet een goed geïsoleerde woning hebben.

Door de toenemende eisen wint het label voor koper en verkoper sowieso aan financieel belang. Ook bij de financiering van het huis. Triodos maakte deze week bekend dat eigenaren van een woning met een slecht label (C of lager) vanaf deze zomer minder mogen lenen dan bij een duurzaam stolpje. Zo worden mensen aangezet tot duurzaam handelen, zegt de bank. En zo weten steeds meer mensen of ze A, B, C of E hebben.