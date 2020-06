Een derde piloten Pakistan International Airlines op non-actief na crash

Een derde van de 434 piloten van Pakistan International Airlines (PIA) is op non-actief gesteld om omdat zij met een ongeldig vliegbrevet aan het werk waren. Dat meldt persbureau AP donderdag. Er loopt een groot onderzoek naar de luchtvaartmaatschappij vanwege een ernstige vliegtuigcrash vorige maand, die aan 97 inzittenden het leven kostte.

Uit het onderzoek van de luchtvaartautoriteiten is gebleken dat ongeveer honderdvijftig piloten voor PIA aan het werk waren, terwijl een ander het vliegexamen voor hen had afgelegd. „We zullen ervoor zorgen dat er nooit meer ongekwalificeerde piloten aan het werk zullen gaan”, zei een woordvoerder van PIA. Woensdag maakte de minister van Luchtvaart al bekend dat er mogelijk wel achthonderd piloten met een frauduleus verkregen brevet in het land aan het werk waren.

Het onderzoek naar de crash bij de stad Karachi legde bovendien nog andere misstanden bloot. Zo bleek dat dat de piloten tijdens de bewuste fatale vlucht niet de juiste procedures hadden gevolgd. Dat gold ook voor de luchtverkeersleiding. Zo negeerden de piloten bij de landing waarschuwingen over de hoge snelheid van het toestel en het landingsgestel, dat niet was uitgeklapt. De eerste poging om te landen mislukte, waardoor de motoren beschadigd raakten. Bij de tweede poging het toestel aan de grond te krijgen, vielen de motoren uit. De Airbus A320 stortte vervolgens neer in een woonwijk.

PIA is in handen van de Pakistaanse staat. Het land heeft een slechte reputatie op het gebied van vliegveiligheid. Tien jaar geleden kwamen bij een onegluk 152 mensen om het leven en in 2016 vloog een toestel van PIA in brand nadat een van de motoren was uitgevallen, met veertig doden als gevolg.