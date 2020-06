Dertig jaar celstraf in moordzaak Den Hoorn

Hoofdverdachte Vincent de B. (43) heeft dertig jaar celstraf opgelegd gekregen voor de gewelddadige moord op de 59-jarige Wil Vogelaar uit het Zuid-Hollandse Den Hoorn. Dat heeft de rechtbank in Den Haag donderdag besloten. Het OM had vijftien jaar cel en tbs geëist.

Het slachtoffer werd op 22 januari 2018 in zijn woning zwaar mishandeld en met tape vastgebonden bij het stelen van zijn televisie, telefoon en pinpas. Later keerden de daders terug naar het huis en bracht De B. Vogelaar met messteken om het leven. De dader was onder invloed van drugs tijdens de moord.

Ook de twee medeverdachten in de zaak moeten de gevangenis in. De 46-jarige Daniëlle van H. uit Delft kreeg vijftien jaar celstraf opgelegd voor diefstal met geweldpleging en medeplichtigheid aan moord. Zij heeft volgens de rechtbank de medeverdachten opgestookt tegen het slachtoffer met de bedoeling om zijn televisie in handen te krijgen. De straf van de 21-jarige Gijsbert S. uit Beverwijk pakt met vier jaar celstraf lager uit wegens zijn geringere rol, jeugdige leeftijd en het feit dat hij als enige van de verdachten steeds heeft meegewerkt aan het onderzoek.

De straf van De B. is aanzienlijk hoger dan de strafeis van de openbaar aanklager, die vijftien jaar cel met tbs had geëist. Het opleggen van tbs bleek echter niet mogelijk, omdat De B. telkens heeft geweigerd om zich te laten onderzoeken. De rechtbank heeft vervolgens de straf voor De B. verdubbeld door alle straffen voor de afzonderlijke feiten op te tellen. Daardoor krijgt hij acht jaar celstraf voor de overval, twee jaar voor vrijheidsberoving en twintig jaar voor de moord.