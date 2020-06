Democraten houden hun partijconventie grotendeels virtueel wegens coronavirus

Dagelijks aantal nieuwe gevallen in VS bijna zo hoog als tijdens piek in april

In de Verenigde Staten zijn de afgelopen 24 uur 34.700 nieuwe gevallen vastgesteld van Covid-19 - een cijfer dat bijna even hoog ligt als tijdens de piek van de pandemie van het coronavirus in de VS in april. Het dodental liep de afgelopen 24 uur op met 756, tot meer dan 120.000. Dat meldt persbureau AP op basis van cijfers van Johns Hopkins University in Baltimore.

In de drie staten van de VS met het grootste aantal inwoners - Californië, Texas en Florida - werden records gevestigd voor nieuwe gevallen op een dag. Het totale aantal nieuwe bevestigde gevallen is het op twee na hoogste sinds het begin van de pandemie in het land. In april was de eerste piek van 36.400 dagelijkse vastgestelde besmettingen. In bijna de helft van de vijftig staten in de VS is het dagelijkse aantal nieuwe vastgestelde gevallen de afgelopen twee weken opgelopen.

Het zwaartepunt van de pandemie in de VS verplaatst zich van New York en het noordoosten naar het zuiden en westen van het land. In Californië nam het aantal nieuwe vastgestelde gevallen toe met het recordaantal 7.149. In Texas groeide het cijfer woensdag met 5.551. Het aantal ziekenhuisopnamen nam daar het snelst toe sinds het begin van de pandemie. In Florida steeg het aantal vastgestelde gevallen met 5.511.

President Donald Trump en zijn politieke medestanders wijten de groei aan toegenomen tests, maar volgens medische experts ligt het ook aan de verspreiding van het virus. Het totale aantal vastgestelde gevallen in de VS ligt inmiddels op 2,4 miljoen, het hoogste aantal ter wereld.