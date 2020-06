De coole skaters van ‘Betty’ rollen door het tienerleven

Ook in het progressieve New York is het skatepark nog steeds een jongensdomein. Meiden die zich hier wel vertonen worden Betties genoemd. Dat is denigrerend bedoeld, maar de vrouwen in de HBO-serie Betty laten zich niet wegjagen door de „fuckboys” op het park en claimen hun plek. Eigenlijk is de hele stad hun speelterrein, met skateboards als hun belangrijkste vervoersmiddel.

Bedenker en regisseur Crystal Moselle vertelt gelukkig veel meer dan een meisjes tegen jongens-verhaal, ze geeft een boeiend inkijkje in allerlei aspecten van het moderne tienerleven. Als serie heeft Betty een realistische stijl die Moselle ook gebruikte voor haar film Skate Kitchen (2018): ze zoeft met haar camera langs de skaters. De serie is een spin-off van die film en heeft grotendeels dezelfde personages, al zijn sommige details net iets anders. Voorkennis is niet nodig, de serie staat helemaal op zichzelf. De hoofdrolspelers komen echt uit de skatewereld en hebben weinig acteerervaring. Dat is niet storend, hun ongepolijste spel zorgt in dit geval juist voor authenticiteit.

Speels en warm

Meer dan in de film krijgen alle personages goed uitgewerkte verhaallijnen. Zo wil Camille (Rachelle Vinberg) graag toetreden tot het mannelijke skateclubje, ondanks het feit dat ze daar niet helemaal serieus genomen wordt. Ze laat haar vriendinnen soms zelfs in de steek om indruk te maken op een jongen die helemaal niet zo cool is als hij lijkt.

De eerste aflevering van het seizoen heeft nog wat opstartproblemen omdat Moselle en de schrijvers nog naar een rode draad lijken te zoeken. Hierna komt alles op gang en krijgt iedereen in de diverse cast iets te doen, van de brutale stoner Kirt tot de verlegen filmer Honeybear. Ze zijn onderdeel van een generatie die lhbti-acceptatie vanzelfsprekend vindt: dat iemand lesbisch is of zichzelf helemaal niet wil laten labelen, is geen issue.

De serie krijgt nog meer gewicht als er een lastige #metoo-kwestie wordt geïntroduceerd. Hier pakt Moselle het nuchter en evenwichtig aan. Ze grijpt de kans aan om verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag te bespreken.

Betty is vooral een speelse en warme serie. Het voelt alsof je een paar uurtjes rondhangt met je coole nieuwe skatevrienden.

Serie Betty Van: Crystal Moselle. Met: Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina Moran, Kabrina Adams. Zes afleveringen van dertig minuten, Ziggo Movies & Series XL. ●●●●●