Celstraffen voor productie miljoenen illegale sigaretten

De rechtbank Overijssel heeft meerdere gevangenisstraffen opgelegd voor de productie van illegale sigaretten in Gelderland en Limburg. Vorig jaar werden daar twee twee fabrieken ontdekt waar miljoenen sigaretten werden geproduceerd. De rechter veroordeelde donderdag in twee verschillende zaken negen verdachten tot celstraffen van zes maanden tot twee jaar. Eerder werden al negen anderen veroordeeld.

Een 36-jarige man uit Litouwen moet het langst de gevangenis in. Hij stond aan het hoofd van een illegale fabriek in een loods in het Gelderse Zuilichem. Hier werden 1,8 miljoen sigaretten geproduceerd zonder dat daar accijns over werd betaald. De Litouwer huurde de loods en werd door de negen werknemers die tijdens de inval aan het werk waren aangewezen als leidinggevende. Deze negen werden eerder al veroordeeld tot zes maanden cel.

Ook in een loods het Limburgse Stramproy werd vorig jaar een „volwaardige productielijn” aangetroffen. Op het moment van de inval lagen daar 4,7 miljoen illegale sigaretten opgeslagen. De acht buitenlandse medewerkers die in deze loods aan het werk waren, zijn volgens de rechter medeplichtig aan het ontduiken van accijnsverplichting. Zeven van hen zijn veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf. De achtste medewerker moet drie maanden langer de cel in omdat hij eerder voor een vergelijkbaar vergrijp is veroordeeld.

De rechter wijst erop dat met de illegale productie ook het anti-rookbeleid wordt tegengewerkt. Door geen accijns te betalen, kunnen de sigaretten uit de illegale fabrieken voor lagere prijzen worden aangeboden. Met accijnzen wordt de prijs van een pakje sigaretten juist bewust verhoogd om roken te ontmoedigen. De illegale praktijken zorgen volgens de rechter daarnaast voor oneerlijke concurrentie tegenover handelaren die zich wel aan de regels houden.