‘Zendmastenman’ Jeffrey Kog leest de telecomtoekomst in antennes

„Zie je die kleine, daar bovenin? Je kunt aan de zwarte streepjes zien dat het er een van KPN is.”

Zoals vogelaars zoeken naar een zeldzame zeearend of vliegtuigspotters rondhangen bij Schiphol, zo speurt Jeffrey Kog de horizon af naar antennes. Voor 5G het liefst, want die antennes worden massaal geplaatst om Nederland klaar te stomen voor de volgende generatie mobiele netwerken.

De 24-jarige ict’er uit Emmen houdt de ontwikkelingen van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo in detail bij op zijn website Antennekaart.nl. Het is een overzicht van duizenden zendmasten. „Ik heb niet al die locaties bezocht hoor”, zegt Kog „maar toch wel vijf- of zeshonderd”.

Zijn werk brengt hem door heel Nederland, en hij vindt het niet erg om een omweggetje te maken voor een leuke mast. Kog stelt voor om in het Gelderse Hattem te gaan kijken. „Daar weet ik een mooie.” Vlakbij het knooppunt Hattemmerbroek waar de A50 en de A28 elkaar kruisen, naast de spoorlijn naar Zwolle, staat een zendmast waar de overgang van oude naar nieuwe technologie goed te zien is. T-Mobile heeft er zijn nieuwe antennes van Huawei net ingehangen, KPN gebruikt hier nog Ericsson en gaat later upgraden naar Huawei.

De antennes, ziet Kog, staan hier zo afgesteld dat ze mensen in de voorbijrazende trein naar Zwolle kunnen bedienen, of de automobilisten die over de A28 rijden. „Elke zendmast is maatwerk.” En geen dag is hetzelfde. „Dat merkten we in Emmen, toen FC Emmen in 2018 promoveerde naar de eredivisie. Iedereen was bereikbaar behalve mensen met Vodafone.”

Kog haalt „summiere informatie” van overheidsregisters en vult die aan met eigen bevindingen en analyses. Hij maakt een praatje met monteurs, zoekt uit welke frequentiebanden precies ondersteund worden, kijkt welke leverancier de passieve antenne levert (die grijze balk in de mast) en welke leverancier de radiozender zelf (de metalen ‘koffertjes’ die erachter staan).

Verrekijker

Een leek ziet een zendmast, Jeffrey ziet in één oogopslag de toekomststrategie van KPN, T-Mobile of Vodafone. Met een verrekijker zoomt hij in op labels die aan de kabels hangen en telt de nog ongebruikte poorten van antennes. Daaruit kun je afleiden wat er in de toekomst nog aangesloten gaat worden. „Achter die zwarte doppen, daar onderaan, horen de coaxkabels waarmee T-Mobile over twee jaar de 3,5 GHz band gaat aansluiten.” Die frequentie zal meer capaciteit bieden dan het radiospectrum dat deze zomer geveild wordt voor 5G-gebruik.

Een eindje verderop staan zendmasten met extra metalen balken – een teken dat daar meer antennes geplaatst zullen worden. De windlastberekeningen zijn al gemaakt, hoorde hij fluisteren.

De laatste maanden is Jeffrey Kog minder actief met zendmastbezoeken. Vanwege corona, maar ook vanwege de brandstichtingen in tientallen Nederlandse zendmasten. Het is dan niet zo handig om rond te hangen bij een zendmast. Hij blijft liever in zijn auto.

„Afgelopen maart vertienvoudigde het bezoek aan mijn website opeens, omdat Facebookgroepen op zoek gingen naar de plekken waar KPN 5G aan het aanleggen was, met Huawei-masten.” Vooral die masten moesten het ontgelden bij de brandstichtingen. „Ik heb wel even iets veranderd aan mijn site, zodat ze niet meer konden zoeken op Huawei.”

Hij probeerde de discussie aan te gaan met mensen die voor hun gezondheid vrezen vanwege 5G, maar gaf de moed op. „Technisch gezien is er amper verschil tussen 4G en 5G-radiosignalen, zegt Kog. „Vodafone biedt bijvoorbeeld 5G aan via 4G-frequenties en stapelt de signalen. De stap is veel minder groot dan van 3G naar 4G.” Bij T-Mobile staat 5G ook al aan, weet Kog: „Er zijn mensen die al per ongeluk een 5G-logootje in beeld kregen op hun telefoon, terwijl de frequentieveiling nog moet beginnen.”

