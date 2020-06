Lees meer in het NRC Zomerboek

Knip het masker uit en kleur cultuurminister Ingrid van Engelshoven in. Maak gaatjes bij de oren, hang er elastiekjes aan. Trek de elastiekjes achter de oren, maak gaatjes bij de neus voor het ademen.

Plak vervolgens een een uitspraak naar keuze over de mond:

1. Laat de KLM maar zitten, we gaan voor de kunsten

2. Willen we méér of mínder kunst!?

3. Carnaval is ook cultuur

Download hier het masker

Reacties en inzendingen Raakt u geïnspireerd door uw nieuwe functie als minister van Cultuur? Schrijf dan een korte toespraak van maximaal 200 woorden over een cultureel onderwerp dat u na aan het hart ligt, en mail de tekst naar zomerboek@nrc.nl. Of film uw toespraak en mail ons het resultaat (max 1 minuut). Als u een bestand wil sturen dat te groot is voor e-mail, kunt u het naar ons zenden via WeTransfer of uploaden op YouTube en ons een linkje sturen. Een selectie wordt in de loop van juli op onze website gepubliceerd.

