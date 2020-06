VVD’er Roel Wever wordt de nieuwe burgemeester van Heerlen

Heerlen heeft een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad heeft woensdagavond besloten om de VVD’er Roel Wever voor te dragen als opvolger van de huidige burgemeester, Emile Roemer. Die trad in maart 2018 aan als eerste burgemeester van SP-huize.

Wever (57) is momenteel VVD-senator in de Eerste Kamer. Hij is geen onbekende voor de Heerlense politiek. In 2010 was hij ook een van de belangrijkste burgemeesterskandidaten. De gemeenteraad koos toen voor de PvdA’er, Paul Depla, de huidige burgemeester van Breda.

Roemer, tot eind 2017 fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer, werd in 2018 de eerste SP-burgemeester van Nederland. Hij werd in maart van dat jaar naar voren geschoven door commissaris van de Koning, Theo Bovens. Hij moest zittend burgemeester Ralf Krewinkel vervangen, die zich wegens privéomstandigheden ziek had gemeld.

Vergrijzing en bevolkingskrimp

Heerlen, een voormalige mijnstad in Zuid-Limburg, geldt als een moeilijk bestuurbare stad. De werkloosheid en de sociale problematiek is sinds de mijnsluitingen in de jaren zeventig groot. Vergrijzing en bevolkingskrimp hebben een grote impact in de stad.

In tien jaar tijd kwamen er vijf burgemeesters in Heerlen voorbij. Roemer was de eerste SP’er. De andere burgemeesters waren van CDA-, PvdA- en VVD-huize.

In Heerlen is de SP sinds 2006 de grootste fractie in de gemeenteraad. PVV en Forum voor Democratie deden daar tot nu toe niet mee bij gemeenteraadsverkiezingen, maar scoorden allebei wel hoog bij de daaropvolgende Provinciale verkiezingen in 2019. De SP bleef de grootste, met een nipte voorsprong van 30 stemmen op de PVV. Forum voor Democratie volgde op de voet, met zo’n 1.000 stemmen minder dan de SP.

Ontslag als burgemeester

Eind vorig jaar brak er een rel uit toen bleek dat Krewinkel, de burgemeester die Roemer wegens ziekte verving, tussentijds had gesolliciteerd op de vrijstaande post van burgemeester van de naburige gemeente Kerkrade. Nadat het was uitgelekt, nam hij ontslag als burgemeester van Heerlen en moest Roemer langer aanblijven.

Een nieuwe sollicitatieprocedure leverde in februari onvoldoende geschikte kandidaten op. De door de commissaris van de Koning voorgedragen kandidaten werden door de vertrouwenscommissie te licht bevonden.

Na een nieuwe ronde bleven er 21 kandidaten over, waaronder 4 van CDA-huize, 4 van de VVD, 1 van 50Plus en 1 van GroenLinks. Er was geen kandidaat van SP-huize. Definitieve stemming werd vervolgens vanwege de coronacrisis tot woensdag uitgesteld.