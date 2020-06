Verenigde Naties roepen Israël op annexatieplan te staken

De Verenigde Naties roepen Israël op de voorgenomen annexatie van delen van de bezette Palestijnse gebieden te staken. Dat meldt persbureau Reuters woensdag. Indien de annexatie toch doorgaat, is dat volgens secretaris-generaal Antonio Guterres „een ernstige schending van het internationaal recht”.

Lees ook wat Midden-Oostenexpert Carolien Roelants eerder schreef over de annexatie: De Palestijnen blijven bezet en dat vindt iedereen best

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wil per 1 juli delen van de Westelijke Jordaanoever als Israëlisch grondgebied aanmerken. Dat voornemen is in lijn met het omstreden vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump.

VN-voorzitter Guterres sprak zich woensdag uit tegen het annexatieplan. Het zou een „tweestatenoplossing ernstig schaden” en ook „de mogelijkheid voor het hervatten van onderhandelingen ondermijnen”. Eerder spraken ook Europese landen, Rusland, China en de Arabische Liga zich uit tegen Netanyahu’s voornemen.