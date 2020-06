Van Lieshouts Oud Zeeuwsche Bloedworst

Atelier Van Lieshout produceert vaak werk over voedsel, zoals de Small Sausage with Funnel Lamp (2019), de Food Reactor (2013), de Insect Farm (2012) en de Kip van de toekomst, „half machine, half organisme”, waarin van de kip alleen het principe om eieren te leggen is overgebleven.

In 2009 ontwierp Van Lieshout al de Foodmaster, een machine die varkensvoer maakt op basis van menselijk resten. Ook in zijn grote project Slave City wordt het menselijk lichaam grondstof. De installatie The Technocrat bestond uit vier onderdelen: een stellage waarin duizend ‘participanten’ kunnen liggen (The Participant), containers waarin voedsel voor hen bereid kan worden (The Feeder), een serie destilleerketels waarin alcohol bereid kan worden om muiterij onder de participanten te voorkomen (The Alcoholator) en een machine waarin hun uitwerpselen verwerkt worden tot biogas (The Total Faecal Solution).

„Ik vel geen moreel oordeel, al gaan mijn werken wel over de begrippen goed en slecht. Ik laat zien wat er gebeurt als je iets wat wij goed achten, zoals recyclen, ook van toepassing verklaart op de mens”, zei Joep van Lieshout in 2010 in NRC.

Joep van Lieshout Joep van Lieshout (1963) is beeldhouwer en ontwerper. Sinds 1995 voert hij zijn werk uit onder de naam Atelier Van Lieshout (AVL). In deze werkplaats in de haven van Rotterdam werkt Van Lieshout samen met een grote groep kunstenaars en medewerkers aan sculpturen, meubels en opdrachten.

