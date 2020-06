Tropische temperaturen in Nederland, hitteplan actief

Omdat de temperatuur op woensdag en de dagen daarna kan oplopen tot dertig graden en hoger, heeft het RIVM het hitteplan geactiveerd in delen van Nederland. Dat meldt het rijksinstituut woensdag. Het plan geldt voor de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht. Vooral voor kwetsbare groepen brengt warm weer extra gezondheidsrisico’s met zich mee.

Het RIVM waarschuwt mensen om voldoende te drinken, zich slechts beperkt lichamelijk in te spannen in de middag en dunne kleding te dragen die wel beschermt tegen de zon. Ook acht het RIVM het verstandig om de schaduw op te zoeken en extra te letten op mensen in de omgeving die zorg nodig hebben. Onder meer ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht en mensen in verzorgingshuizen moeten waken voor uitdroging en oververhitting.

De kracht van de UV-straling van de zon is met 7 of 8 hoog de komende dagen. Daardoor kan onbeschermde huid binnen vijftien minuten al verbranden. Het insmeren van de huid met zonnebrandcrème kan hier tegen helpen, aldus het RIVM.

Volgens het RIVM is het hitteplan nauwelijks aangepast vanwege de coronacrisis. Een klein verschil met onder meer het hitteplan van vorig jaar is het advies ten opzichte van het gebruik van ventilatoren. Voor persoonlijk gebruik en in een gezinssituatie kan een ventilator nog wel worden ingezet, vindt het RIVM. Ook in gemeenschappelijke ruimtes zou dit moeten kunnen, maar dan moet wel worden voorkomen dat de luchtstroom van de ventilator van de ene naar de andere persoon in de ruimte gaat. Eerder op woensdag waarschuwde het Rode Kruis ook al voor het gebruik van verkoelers, om zo de verspreiding van virusdeeltjes te voorkomen.