Rutte: versoepelingen nu de ‘scherpste bochten’ zijn genomen

Voor bijeenkomsten geldt vanaf 1 juli geen maximumaantal bezoekers meer, mits deelnemers afstand kunnen houden en organisatoren een checkgesprek op Covid-19-symptomen houden. Dat heeft premier Rutte woensdag aangekondigd bij de persconferentie over de versoepelingen van de coronamaatregelen. Middelbare scholen mogen vanaf het nieuwe schooljaar weer helemaal open en voor iedereen onder de achttien jaar wordt de anderhalvemetermaatregel losgelaten. „Vandaag staan we op een punt dat we de ergste loopings en scherpste bochten hebben gehad”, aldus de premier. „Voor nu.”

De premier prees Nederlanders voor het volgen van de regels de afgelopen maanden. „Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: we hebben het samen gedaan.” Voor verschillende sectoren heeft premier Rutte per 1 juli versoepelingen afgekondigd. Afstands- en hygiënemaatregelen blijven daarbij „cruciaal” voor iedereen boven de achttien, aldus de premier. „Door afstand te houden, geven we ruimte aan elkaar.”

Bij bijeenkomsten zonder checkgesprek op symptomen die binnen plaatsvinden mogen vanaf 1 juli maximaal honderd mensen bijeenkomen, in de buitenlucht 250. Dat betekent ook dat sportscholen, casino’s en sauna’s per 1 juli de deuren weer mogen openen. Ook mogen vanaf die datum kerken, bioscopen en theaters weer meer dan dertig bezoekers ontvangen. Koren mogen onder voorwaarden weer repeteren en optreden. Alle contactberoepen, onder wie sekswerkers, zijn weer toegestaan.

Vergunningsplichtige evenementen, die eerder tot 1 september verboden waren, mogen doorgang vinden onder voorwaarde van de coronamaatregelen. Wel moeten zij net als voor de crisis een vergunning aanvragen. Ook moeten ze de anderhalvemetermaatregel voor bezoekers kunnen garanderen. Vanwege deze vergunningen en andere tijdrovende voorbereidingen zullen grote evenementen niet voor midden augustus plaatsvinden.

Lees ook: Hoe ver kunnen we nog versoepelen?

Vervoer

Ook voor het openbaar en persoonlijk vervoer heeft het kabinet versoepelingen afgekondigd. Nederlanders mogen per 1 juli ook voor niet-noodzakelijke reizen gebruikmaken van het openbaar vervoer. Wel blijft het advies om niet in de spits te reizen en mondkapjes te dragen. Ook alle zitplaatsen in de trein, bus, metro en tram mogen weer gebruikt worden. Eerder lag de maximale capaciteit op 40 procent. Ook in taxi’s, busjes en touringcars zijn alle plekken beschikbaar.

Daarnaast is het vanaf 1 juli niet langer verboden om met meer dan twee mensen van verschillende huishoudens per auto te reizen. Wel raadt het kabinet aan om mondkapjes te dragen en medereizigers te controleren op symptomen.

Cafés en restaurants mogen schermen van plexiglas plaatsen tussen tafels op terrassen als het houden van afstand niet mogelijk is. Met deze „kuchschermen” hoeven tafels niet langer op anderhalve meter afstand van elkaar te staan. Binnen is het plaatsen van deze schermen in plaats van het houden van afstand nog te risicovol, aldus Rutte.

Discotheken en nachtclubs blijven voorlopig nog dicht en spreekkoren verboden. Op 1 september zal het kabinet de opties voor deze ondernemingen opnieuw bekijken.