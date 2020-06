Ruben Hein: ‘Een mens heeft knuffels nodig’

Art Of Living - Ruben Hein

Speciaal voor het NRC Zomerboek schreef muzikant Ruben Hein (1982) het nummer ‘Art of Living’. Het is een melancholisch, ingetogen lied met een hoopvolle boodschap. Hein maakte het onlangs, middenin de coronacrisis af, maar het eerste idee ontstond al eerder dit jaar, tijdens zijn reis naar Antarctica die hij op uitnodiging van reisorganisatie Oceanwide Expeditions als artist in residence ondernam.

„Ik weet nog dat ik op een avond in mijn hut zat, en dit liedje kwam er zo uit”, vertelt Hein aan de telefoon. „Het is niet zo dat ik op die boot, omsingeld door pinguïns en walvissen en de meest machtige landschappen zei: ik heb nu een idee, ik ga even de kajuit in. Maar op de dode momenten kon ik iets schrijven op het keyboardje dat ik meehad. En toen kwam dit, iets verstilds, precies waar ik naar op zoek was.”

De tekst kwam later. „Een beetje aan het begin van deze coronaperiode las ik ergens een stuk waarin ze het hadden over de ‘art of living’. Dat vond ik een mooi gegeven: nu is het spannend, maar hoe gaat het als het weer voorbij is?”

Het nieuwe normaal, daar gelooft Hein niet zo in. „Er zullen best dingen veranderen, maar er zijn aspecten die ik moeilijk kan accepteren. Het leven krijgt iets onpersoonlijks. Je moet afstand houden, je kunt elkaar niet aanraken. Ik heb mijn ouders deze hele periode geen knuffel gegeven, dat vind ik heel stom. Een mens heeft dat nodig. Ik wel tenminste. Maar het komt wel weer terug. Het zal wel anders zijn, maar we zullen echt niet vergeten hoe het is om lief te hebben, weer samen Koningsdag te vieren of naar een voetbalstadion te gaan. Als we ons best doen onthouden we hoe het is om leuk te leven.”

Ruben Hein Ruben Hein (1982) studeerde aan het conservatorium van Amsterdam. Hij speelde daarna in de band van Hans Teeuwen en met Pete Philly & Perquisite. In 2010 kwam zijn debuutalbum Loose Fit uit bij Blue Note Records. In 2012 bracht hij het instrumentale Revisited uit. In 2013 ontving hij de Edison publieksprijs voor het album Hopscotch. Zijn laatste album Groundwork Rising kwam in 2018 uit, niet lang nadat hij televisieprogramma Wie Is De Mol? had gewonnen.

