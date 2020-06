President van Kosovo aangeklaagd voor oorlogsmisdaden

De Kosovaarse president Hashim Thaçi is door het Kosovo-tribunaal in Den Haag aangeklaagd voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Ook Khadi Veseli, de leider van Kosovo’s grootste politieke partij en oud-voorzitter van het parlement, is aangeklaagd samen met nog acht anderen.

Volgens de aanklacht zijn Thaçi en de anderen verantwoordelijk voor de dood van bijna honderd mensen, onder wie Kosovaren, Albanezen, Serviërs en Roma. Onder de slachtoffers zouden ook politieke tegenstanders van de Kosovaarse president zijn geweest. Naast moord worden de aangeklaagden gedwongen verdwijning, vervolging en marteling ten laste gelegd.

Uit een persverklaring van het Kosovotribunaal blijkt dat het tribunaal het noodzakelijk acht de aanklacht openbaar in te dienen omdat onder anderen de president herhaaldelijk geprobeerd zou hebben het onderzoek te belemmeren en te ondermijnen. Daarmee zouden de aangeklaagden „hun persoonlijke belangen voorrang hebben gegeven ten nadele van de belangen van de de slachtoffers van hun misdaden, de rechtsstaat en alle inwoners van Kosovo”. Het Kosovotribunaal werd in 2015 opgericht om onderzoek te doen naar oorlogsmisdaden tijdens de Kosovaarse oorlog.

Lees ook: Servië en Kosovo praten over het hertekenen van grenzen

Reis naar Washington afgezegd

Volgens de aanklagers zou het tribunaal „alle beschuldigingen zonder redelijke twijfel kunnen bewijzen”. Binnen zes maanden moeten een rechter van het tribunaal beslissen of er een zaak komt naar aanleiding van de aanklacht. Hoewel Thaçi de beschuldigingen ontkent, heeft hij een reis naar Washington, waar hij met Servië zou praten over de relatie tussen de twee landen, afgezegd. De gesprekken tussen Kosovo en Servië zijn een voorwaarde als de twee landen lid willen worden van de EU.

Thaci was leider van het Kosovaarse Bevrijdingsleger UÇK, in in de jaren negentig voor onafhankelijkheid vocht van het toenmalige Joegoslavië. Bij die oorlog kwamen duizenden mensen om het leven. Toen in 2008 de onafhankelijkheid werd uitgeroepen in Kosovo, werd Hashim Thaçi de eerste premier. Acht jaar later werd hij president. Buurland Servië erkent Kosovo’s onafhankelijkheid nog steeds niet.