Pornoster Ron Jeremy aangeklaagd voor verkrachtingen

De Amerikaanse pornoster en mediabekendheid Ron Jeremy (67) is dinsdag aangeklaagd voor de verkrachting van drie vrouwen en de aanranding van een vierde vrouw. Dat meldt persbureau Reuters. De incidenten zouden plaats hebben gevonden tussen 2014 en 2019 in Hollywood.

Lees ook: Filmwereld worstelt met Polanski’s ‘J’Accuse’

Een openbaar aanklager in Los Angeles maakte de aanklachten bekend. Het gaat om een verkrachting in mei 2014 van een 25-jarige vrouw in een huis en de aanranding en verkrachting van drie vrouwen bij verschillende incidenten in een bar in Hollywood. De aanklachten kunnen leiden tot een gevangenisstraf van negentig jaar.

Jeremy, wiens echte naam Ronald Jeremy Hyatt is, werd bekend door zijn optredens in ruim tweeduizend pornofilms sinds de jaren zeventig. Het Guinness Book of Records maakte zelfs een notering van Jeremy, voor „meeste verschijningen in pornofilms”. Afgelopen jaren was hij ook in ander televisiewerk te zien, waaronder muziekvideo’s en de realityshow The Surreal Life. Voorlopig zal hij echter minder makkelijk opdrachten krijgen: zijn manager heeft aangegeven hem niet meer te willen vertegenwoordigen in afwachting van het vonnis.

Eerdere beschuldigingen

Jeremy is al eerder van seksueel wangedrag beschuldigd, wat in 2003 en 2007 tot aanklachten leidde. Een daarvan was de beschuldiging dat hij ongevraagd iemands borst had gegrepen en daarop zijn handtekening gezet. Het kwam toen niet tot een veroordeling, Jeremy ontkende schuldig te zijn.

„Toen Ron werd aangeklaagd aan het begin van de MeToo-periode, kon hij ons bewijs tonen tegen deze beschuldigingen. Dit keer hebben we echter geen bewijs van zijn onschuld gekregen”, verklaart zijn manager.