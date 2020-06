Piet Hein Eeks Vogelhuisje à la Mondriaan om zelf te maken

Zijn vogelhuisje voldoet aan het bouwbesluit, zegt Piet Hein Eek met een lach: „De vogels kunnen ook buiten zitten.”

De ontwerper die naam maakte met producten van sloophout en andere afvalmaterialen adviseert zelfbouwers van zijn op Piet Mondriaan geïnspireerde nestkastje om de bouwtekening niet al te letterlijk te nemen. De maatvoering is variabel, zegt Eek. „Zoek in je schuur of op straat naar een oude plank van minstens anderhalve centimeter dik, de breedte is niet zo belangrijk. Als je het dak of het terras langer wilt maken, doe waar je zin in hebt. Spijkeren of schroeven, het kan allebei. Dit ontwerp kan bijna niet misgaan.”

De grootte van de invliegopening bepaalt welke vogelsoort op het nestkastje afkomt. Voor pimpelmezen is een diameter van 28 millimeter goed, voor koolmezen 32 millimeter en mussen verlangen 40 millimeter.

Samenvatting

Zoek een oude plank (dikte minstens 1,5 cm, lengte variabel) Zaag in vijf stukken Zaag 1 stuk schuin af Maak daar een invliegopening in Zet met spijkers of schroeven in elkaar

Let op: Het nestkastje moet één keer per jaar in de herfst open voor een schoonmaakbeurt met heet water.

Piet Hein Eek Piet Hein Eek (1967) studeerde in 1990 af aan de Academie voor Industriële Vormgeving in Eindhoven met een kast van sloophout . Sindsdien ontwierp hij vele honderden meubels, lampen en accessoires. Sinds 2010 is zijn bedrijf, annex winkel, restaurant en galerie gevestigd in een voormalige Philips-fabriek in Eindhoven. Zie ook: pietheineek.nl

