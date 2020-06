Tweede Kamer wil nertsenfokkerijen snel dicht

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat nertsenhouders in Nederland dit jaar nog hun deuren sluiten. Aanleiding is het grote aantal coronabesmettingen op fokkerijen. Daarnaast moet er een verbod komen op het fokken van andere dieren die het coronavirus zouden kunnen overdragen, zoals fretten, katten en konijnen. De Tweede Kamer nam dinsdag verschillende moties aan van de Partij voor de Dieren om zo snel mogelijk fokkerijen te sluiten. Zo moet er een compensatieregeling komen voor nertsenhouders. Als het coronavirus wordt aangetroffen bij een fokkerij, worden in Nederland alle nertsen geruimd. Vier jaar geleden was al besloten tot een definitief fokverbod vanaf 2024. Toen het aantal besmettingen bij fokkerijen de afgelopen tijd hard opliep, pleitten oppositiepartijen voor het naar voren halen van dit verbod. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 juni 2020