Onderzoek: gebouw van fatale flatbrand Arnhem voldeed aan veiligheidsvoorschriften

Het gebouw aan het Arnhemse Gelderseplein, waarin tijdens nieuwjaarsnacht een fatale brand woedde, voldeed aan de wettelijke eisen voor brandveiligheid. Dat blijkt uit een onafhankelijk rapport dat woningcorporatie Vivare woensdag heeft gepubliceerd. Bij de brand kwam een gezin van vier vast te zitten in de lift. De 39-jarige vader en zijn vierjarige zoontje kwamen daarbij om het leven. De moeder en dochter raakten zwaargewond.

Het onderzoek is uitgevoerd door Crisislab, een onderzoeksinstituut dat banden heeft met de Radboud Universiteit in Nijmegen. De brand ontstond volgens het rapport in het liftportaal van het gebouw nadat twee minderjarigen vuurwerk hadden afgestoken in de flat. Daarbij vlogen twee bankstellen die door bewoners waren achtergelaten in brand. De giftige rook die daarbij ontstond trok in de liftschacht, met fatale gevolgen. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat deze bankstellen een bepalende factor zijn geweest in de tragische gebeurtenis. „Wanneer deze banken er niet hadden gestaan, was de brand zoals die zich nu heeft voorgedaan, niet mogelijk geweest.”

Dat de slachtoffers niet eerder merkten dat er sprake was van een brand, zou zijn gekomen „doordat overal rook en kruitdampen hingen vanwege de jaarwisseling”. Een door onderzoekers gepresenteerd scenario is dat het gezin bij het aankomen op de begane grond overvallen werd door het vuur en de lift weer terug omhoog nam. Door de aanzienlijke rookontwikkeling zou het gezin volgens het rapport echter snel het bewustzijn zijn verloren.

Voorzorgsmaatregelen

Tijdens de brand is de lift volgens het onderzoek blijven werken. Ondanks dat het gebouw aan de veiligheidsvoorschriften voldoet en bewoners volgens het rapport tijdens de brand niet in gevaar waren, heeft woningcorporatie Vivera extra maatregelen aangekondigd om de brandveiligheid te verbeteren. Liftdeuren en puien worden vervangen door brandwerend materiaal, alle woningen krijgen een rookmelder en er komt voorlichting voor de bewoners over vluchtroutes.

Naast het onafhankelijke onderzoek dat Vivera liet uitvoeren, voert de Onderzoeksraad voor Veiligheid in opdracht van het OM ook onderzoek uit naar de brand. Die resultaten zijn nog niet bekendgemaakt.

De twee daders, jongens van dertien en veertien jaar oud, hoorden vorige week een werkstraf van zestig uur tegen zich geëist worden door het OM. Maandag wordt er uitspraak gedaan.