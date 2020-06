OM ziet bewijs in appcontact verdachten moordzaak advocaat Wiersum

Appcontact tussen de verdachten Giërmo B. en Moreno B. en contact tussen hun vriendinnen biedt volgens het Openbaar Ministerie extra bewijs voor de betrokkenheid van de twee mannen bij de dood van advocaat Derk Wiersum. Dat is woensdag bekendgemaakt tijdens een tussentijdse zitting in de rechtszaak, meldt Het Parool. Uit het telefonisch contact zou ook blijken dat het plan aanvankelijk was om Wiersum eerder al in september vorig jaar om het leven te brengen. Derk Wiersum was advocaat van kroongetuige Nabil B. in de zaak tegen Ridouan Taghi en werd op 18 september vermoord in Amsterdam.

De vriendin van Giërmo B. zou B. onder meer op 8 september vorig jaar een bericht hebben gestuurd met „zoals je weggaat, zo kom je terug”, schrijft Het Parool. De ochtend daarna stuurden de vriendinnen van de verdachten naar elkaar dat „ze goed zijn”. Ook zijn er door justitie weer leesbaar gemaakte verwijderde berichten via WhatsApp van Giërmo B. ontdekt. Daaruit zou kunnen worden opgemaakt dat hij een wapen wilde regelen en een doelwit identificeerde. B. ontkent dat de telefoon van hem is.

In een WhatsApp-gesprek tussen de vriendinnen van de verdachten zou ook het bericht „ze gingen niet voetballen en het is verzet naar morgen” zijn verzonden. Justitie zegt die zin te interpreteren als codetaal voor een afgelast moordplan.

De rechtbank in Amsterdam wees woensdag een verzoek af van de advocaat van een van de verdachten om de zaak te laten behandelen door een andere rechtbank, meldt persbureau ANP. De advocaat zette openlijk vraagtekens bij de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechtbank in Amsterdam, omdat de dood van Wiersum grote impact zou hebben gehad binnen de rechtbank in de hoofdstad. De rechters zijn van mening dat zij objectief en onpartijdig kunnen oordelen.