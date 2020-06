NN wordt anders – maar niet helemaal zoals hedgefonds Elliott het wil

Heeft NN nu wel of niet geluisterd naar zijn activistische aandeelhouder Elliott? Anderhalve week geleden voerde het Amerikaanse hedgefonds de druk op het bestuur van de verzekeraar flink op met een uitgebreid onderzoek naar de prestaties van NN Group. De boodschap van Elliott, dat drie procent van de aandelen NN bezit: op de beurs wordt de potentie van de Nederlandse verzekeraar niet gezien, dat is de schuld van het bestuur van NN en dat moet daar nu wat aan doen.

Woensdag was het moment om te reageren op de kritiek. Tijdens de al langer geplande ‘Capital Markets Day’ spraken NN-topman David Knibbe en een aantal collega’s alle aandeelhouders toe, over de aangescherpte strategie en de prestaties van NN. „Wij hebben onze plannen zelf ontwikkeld”, zei Knibbe tijdens een perstoelichting vooraf. „Natuurlijk niet in isolatie: ik heb vooraf gesproken met aandeelhouders én andere stakeholders.”

‘Moeilijk te voorspellen’

Een van de kritiekpunten van Elliott was dat NN de afgelopen jaren onduidelijk was over zijn prestaties en financiële situatie. Het hedgefonds stelde dat NN veel vaker dan andere verzekeraars zegt dat zaken „moeilijk te voorspellen” of „moeilijk te zeggen” zijn. Dat zou er volgens aandeelhouder Elliott voor zorgen dat andere beleggers niet zien dat NN het eigenlijk beter doet dan concurrenten; NN presteert op de beurs nu juist slechter dan andere verzekeraars.

Tijdens de presentatie woensdag waren de NN-bestuurders juist wel stellig in hun communicatie. Knibbe vertelde dat NN „beperkt last” heeft van de coronacrisis. De verzekeraar voorziet een negatieve impact van 100 miljoen euro over het hele jaar. Vorig jaar boekte NN nog 1,8 miljard euro winst.

Risicovoller beleggen

Daarnaast is de balans van NN volgens de topman „schokbestendig”. En waar de aanhoudend lage rentes de inkomsten van veel verzekeraars drukken, onderstreepte Knibbe dat NN daar erg weinig last van heeft – dit is nou precies de kracht van NN waarvan Elliott vond dat de verzekeraar er tot nu toe onduidelijk over was.

NN voldeed verder aan de wens van Elliott om risicovoller te gaan beleggen. Nu belegt de verzekeraar de toevertrouwde gelden nog grotendeels in zeer veilige maar amper renderende overheidsobligaties. NN zegt al te zijn begonnen aan de verschuiving naar „nog steeds veilige” hypotheken en bedrijfsobligaties.

Het bestuur gaf echter niet aan alle wensen van de activistische aandeelhouder gehoor. De top kondigde geen extra kostenreducties aan en geen verkoop van activiteiten.

Elliott wil dat NN zich meer concentreert op de Nederlandse thuismarkt, en de activiteiten in Japan en Oost-Europa van de hand doet. NN zei woensdag juist zijn diverse portfolio te koesteren: die zorgt volgens het bestuur voor stabiele inkomsten en mogelijkheden tot groei. Alleen naar de activiteiten in België en Turkije kijkt het kritisch. Maar niet om direct te verkopen, wel om de prestaties te verbeteren.

NN zegt dat het ook op andere manieren „langetermijnwaarde kan creëren”. Niet alleen voor aandeelhouders, benadrukte Knibbe meermaals, ook voor andere belanghebbenden zoals klanten en medewerkers. De verzekeraar, die afgelopen jaren druk was met de overname van Delta Lloyd en nu de schadeactiviteiten van Vivat aan het integreren is, wil op basis van de enorme hoeveelheid klantendata producten gaan ontwikkelen. De verzekeraar ziet verder net als veel andere bedrijven heil in koppelverkoop via andermans of eigen platforms, zoals verzekeringen bij de koop van een e-bike. „NN zal er over drie tot vier jaar anders uitzien”, aldus Knibbe.

Progressief dividend

De aandeelhouders werden in alle plannen niet vergeten. NN belooft om het dividend komende jaren te laten groeien en jaarlijks voor zeker 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen. Overtollig kapitaal wordt ook uitbetaald aan aandeelhouders, mits zich geen overnameopties aandienen. „Maar de drempel daarvoor is hoog”, aldus Knibbe.

Na een oproep van de toezichthouders heeft NN de uitbetaling van het dividend over 2019 uitgesteld, maar het benadrukte dat het voldoende solvabel is om die na de zomer alsnog uit te betalen. „Hierover zijn we in gesprek met de toezichthouders.”

Elliott reageerde woensdag nog niet op de presentatie van NN – wat het zou gaan doen als NN niet zou luisteren naar de ‘suggesties’ wilde de aandeelhouder eerder niet zeggen. Op de Amsterdamse beurs werd woensdag lauw gereageerd. Op een negatief gestemde beurs sloot NN 2,6 procent lager, op 29,35 euro. Daarmee blijft het aandeel ver verwijderd van het doel dat Elliott stelde: NN zou per aandeel 60 euro waard kunnen zijn. Áls de verzekeraar tenminste zou luisteren.