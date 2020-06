Amerikaanse gamer beschuldigd van seksueel wangedrag

Een bekende Amerikaanse gamer zou zich herhaaldelijk schuldig hebben gemaakt aan seksueel wangedrag. Recente beschuldigingen hebben het debat over #MeToo in gaming opnieuw doen oplaaien.

De zaak begon zaterdag met een aantal tweets van drie vrouwelijke ‘streamers’ – gamers die hun sessies online uitzenden. Ze betichten de bekende streamer Lono van wangedrag tijdens game-evenementen. „Een beroemde gamer legde tijdens een spelletje kaart de hele tijd zijn hand op mijn been. Daarna vroeg hij om seks”, tweette een van hen.

In navolging van de drie streamers plaatsten anderen, vooral vrouwen, eigen #MeToo-verhalen op Twitter. Streamer Jessy Quil heeft inmiddels meer dan tweehonderd klachten gebundeld. Of die allemaal waar zijn, is nog onduidelijk.

Het gaat over wangedrag van grote namen én minder bekende sleutelfiguren in de industrie, die hun macht zouden misbruiken om zich op te dringen aan veelal jonge makers, journalisten en streamers. Maar ook over stressvolle werkomgevingen, waarin werknemers seksistisch, racistisch en homofobisch worden lastiggevallen.

Gamelegende Chris Avellone (bekend van de Fallout-games) werd dinsdag ontslagen als schrijver van de game Dying Light 2. Hij zou vrouwen dronken hebben gevoerd en ongepast hebben benaderd. Avellone tweette in reactie zijn excuses. Hij zou het „niet zo bedoeld hebben”.

Systemisch probleem

Sommige vrouwen in de industrie pleiten voor structurele veranderingen, die verder gaan dan het ontslaan van individuele daders. „Er is een systemisch probleem”, zegt de Nederlandse game-producent Eline Muijres van studio Mi’pu’mi. „Als je buiten het hokje ‘witte gezonde heteroman’ valt, bestaat de kans dat je te maken krijgt met vervelende opmerkingen, een lager salaris of zelfs manipulatie en mishandeling.” Volgens Muijres is weliswaar sprake van meer bewustwording en initiatieven om de positie van minderheden te verbeteren, maar wordt nog te weinig gedaan om vrouwen en minderheden vervolgens binnen boord te houden. „Er moet meer diversiteit komen in het management van gamebedrijven, betere processen om grensoverschrijdend gedrag te rapporteren en behandelen. Daarnaast is een algemene cultuurverandering nodig: geloof en ondersteun slachtoffers.”

Ook in Nederland spelen deze problemen, zegt Muijres. „Maar ik denk dat minder mensen spreken zich erover uit, omdat de industrie hier kleiner is.”

Seksistische cultuur

Het is niet de eerste keer dat #MeToo-verhalen explosief de ronde doen in gaming. Zo deed in 2018 een reportage over de seksistische cultuur bij ontwikkelaar Riot Games (League of Legends) door website Kotaku in 2018 veel stof opwaaien.

In tijdschrift Forbes zei de Amerikaanse freelance game-ontwikkelaar Nathalie Lawhead vorig jaar dat zij regelmatig niet of slecht werd betaald door gamebedrijven, en dat een befaamde componist haar seksueel had mishandeld. Forbes wist op die aantijging geen reactie of bevestiging te krijgen. Ook daarop volgde een golf van verhalen over misbruik en intimidatie in de game-industrie.

Op woensdag werd streamers opgeroepen hun uitzendingen op streamingsite Twitch op zwart te zetten. Het protest moet aandacht vragen voor de misstanden in de game-industrie.