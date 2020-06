Liever geencoronakilo’s

Vóór corona fietste Martijn Spelt (45) drie of vier dagen per week ruim dertig kilometer – vanuit woonplaats Bunschoten naar Utrecht, waar hij als ICT’er bij de gemeente werkt, en weer terug. Op een e-bike, en soms op zijn racefiets. Nu hij thuis werkt, komt het op discipline aan. Om net zoveel lichaamsbeweging te krijgen als voorheen én het thuiswerken niet op de weegschaal terug te zien, fietst hij nu in zijn lunchpauze. Spelt: „Ik merk ook dat ik een beetje afstomp als ik de hele dag boven zit. Het is dan fijn om er even uit te zijn.”

