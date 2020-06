Klanken voor een lome zomeravond

Lees meer in het NRC Zomerboek

Wat is er fijner dan thuis muziekmaken op lome zomeravonden, met de deuren en ramen open, klanken verdwarrelend met de geluiden van buiten? Componist Joey Roukens leverde met Watching the stars een relatief eenvoudig muziekstuk af.

Het kan als solostuk voor piano gespeeld worden, of in combinatie met verschillende melodie-instrumenten (die bladmuziek vind je hier), zoals viool, altviool en cello. Roukens wilde een eenvoudig maar toch uitdagend stuk componeren; een muzikale bonbon.

Wie zin heeft mag de uitvoering van Watching the stars opnemen op audio of video en mailen naar zomerboek@nrc.nl. Een selectie van de inzendingen publiceren we in de loop van juli op deze site.

Joey Roukens Joey Roukens (Schiedam, 1982) studeerde compositie bij Klaas de Vries aan het Rotterdams conservatorium en psychologie in Leiden. Zijn werken werden opgevoerd door diverse toonaangevende orkesten, ensembles en solisten. Zijn idioom is direct en eclectisch.

