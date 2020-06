Alles mag! Knutselen met Micha Wertheim en Cristina Garcia Martin

Poep is een woord dat je niet zo vaak in de krant ziet staan. Plas ook niet. Maar daar gaat het nu niet over. Of misschien toch een beetje. Want dit stuk gaat over kunst. Kunstenaars poepen en plassen ook. Sommige kunstenaars schilderen zelfs met poep. Waarom? Waarschijnlijk gewoon omdat ze daar zin in hadden.

Lees meer in het NRC Zomerboek

Maar wat is kunst eigenlijk? Daar doen mensen vaak heel ingewikkeld over. Dan zeggen ze: kijk wat een bijzonder schilderij! Maar als je dan kijkt staat er helemaal niets op. Of alleen een groene stip.

Genoeg gepraat. Aan de slag. Want kunst is er om plezier mee te maken. Maak van deze pagina je eigen kunstwerk.

Net als alle kunst is ook deze pagina pas af als jij er mee verder gaat. Misschien wil je deze pagina wel na schilderen, of overschilderen of verscheuren en dan weer aan elkaar plakken, er een prop van maken en die laten vliegen. Alles mag!

Download hier de hele pagina

Reacties en inzendingen Stuur een foto van je kunstwerk met je naam of pseudoniem voor 8 juli naar zomerboek@nrc.nl. Als u een bestand wil sturen dat te groot is voor e-mail, kunt u het naar ons zenden via WeTransfer.

Micha Wertheim & Cristina Garcia Martin Micha Wertheim (Groningen, 1972) is cabaretier, publicist en kinderboekenschrijver. Na het winnen van het Leids Cabaretfestival in 2004 maakte hij tien zeer succesvolle en spraakmakende cabaretprogramma’s. Met illustrator Cristina Garcia Martin (Salamanca, 1974) maakte hij vier boeken. Meest recent is De familie Decibel (2018). Met haar studio All Things Moving maakt zij ook animaties en films, onder meer voor het Rijksmuseum.

Beeld Micha Wertheim en Cristina Garcia Martin.