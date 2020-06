In Latijns-Amerika woedt virus volop

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is dinsdag door een rechter gesommeerd een mondkapje te dragen tijdens openbare gelegenheden. Hij verscheen de afgelopen maanden meerdere malen in het openbaar zonder mondkapje terwijl hij zijn aanhangers begroette, en hoestte en nieste zonder zijn mond te bedekken. Rechter Renato Borelli zei Bolsonaro een boete van 2.000 real (341 euro) per dag op te leggen als hij de verorderingen zou bijven overtreden.

Brazilië (220 miljoen inwoners) blijft ondertussen aan kop gaan met 1,1 miljoen geregistreerde besmettingen, de helft van het totaal in Latijns-Amerika. De regio passeerde afgelopen weekend de grens van 2 miljoen geregistreerde besmettingen. Daarmee telt het nu een kwart van het totaal aantal geregistreerde besmettingen wereldwijd. Elke dag komen er vele tienduizenden gevallen bij.

Op een persconferentie benadrukte de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) maandag dat er nog geen einde of zelfs stabilisatie in zicht lijkt van de verspreiding van het virus in Latijns-Amerika. „Afgelopen week nam het aantal besmettingen in Brazilië toe met 25 procent in een week tijd. In Chili was dit 41 procent, in Argentinië 38 procent”, zei Mike Ryan, directeur noodsituaties van de WHO.

Voor Colombia, Honduras en Guatemala ligt dit groeicijfer ook tussen de 30 en 40 procent, en Frans- Guyana zag zelfs een toename van 86 procent in een week. „We zien hier een epidemie die zich nog steeds ontwikkelt, met ook een zorgwekkende toename in het aantal doden in veel van deze landen,” aldus Ryan. Vanwege het beperkt aantal testen liggen de echte cijfers vermoedelijk nog hoger.

Veel onderrapportage

Afgezet tegen het aantal inwoners steekt Chili er met kop en schouders bovenuit. Hoewel het land al in februari maatregelen nam en begon met testen, is vooral de regio rond hoofdstad Santiago uitgegroeid tot een brandhaard. Vorige maand werd de lockdown daar nogmaals verlengd.

Peru staat inmiddels op de tweede plek met bijna 260.000 besmettingen. Het land legde bewoners half maart lockdown-maatregelen op, maar in mei versnelde de verspreiding van het virus. De lockdown geldt hier in elk geval tot eind juni.

Chili en Peru testen, vergeleken met buurlanden, relatief veel. Dit zou er op kunnen wijzen dat de situatie elders in de regio net zo ernstig of ernstiger is, maar dit nog niet in de officiële statistieken opvalt.

NRC Vandaag Elke ochtend een overzicht van onze beste stukken en al het belangrijke andere nieuws Inschrijven