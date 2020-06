IMF: wereldeconomie krimpt nog meer dan verwacht

De wereldeconomie krimpt dit jaar met 4,9 procent. Dat stelt het Internationaal Monetair Fonds woensdag in zijn halfjaarlijkse prognose van de internationale economie. In april voorspelde het IMF op basis van voorlopige cijfers nog een krimp van 3 procent. De impact op de wereldeconomie van het coronavirus is dus groter dan gedacht.

Het instituut ziet dat investeringen en consumptie wereldwijd afnemen door de verschillende lockdowns en socialeafstandsregels, ook al gaan veel economieën langzaam weer open. Het wereldwijde herstel gaat in 2021 langzamer dan het IMF eerder dacht, met het risico dat bij een tweede golf er nauwelijks een herstel zal zijn.

Ook voor Nederland is de krimp groter dan eerder geraamd. De Nederlandse economie krimpt niet met 7,5 procent maar met 7,7 procent. Daarentegen verwacht het IMF wel dat het herstel volgend jaar sneller gaat. Dan groeit de economie met 5 procent, terwijl eerder 3 procent de verwachting was.

Het IMF stelt dat vooral huishoudens met lage inkomens hard geraakt worden door de wereldwijde economische krimp. Het instituut vreest dat de vooruitgang die sinds 1990 is geboekt in het bestrijden van extreme armoede de komende jaren teniet wordt gedaan.

