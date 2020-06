Het NRC Zomerboek

Mondkapjes zijn verplicht in het openbaar vervoer en worden vaak ook elders gedragen. Maak een mondkapje van minister van cultuur Ingrid van Engelshoven.

Test uw woordenschat en uw kennis van de kunsten in deze kunstcryptogram. Propagandeert Banksy lachgas voor de jonge generatie?

Striptekenaar Maaike Hartjes verzon voor het zomerboek niet een vakantie in eigen land maar in eigen hoofd. Van het doolhof der belangen via het privilegemeer naar de stroom der verandering.

Er zijn veel gedichten over Amsterdam. Kun je met hulp van straatnamen ook andere poëzie op de kaart van Amsterdam zetten? Kun je wandelen langs een gedicht?

Wie zijn gezelschap wil verrassen hoeft niet meteen te vervallen in het kwartje achter het oor. Twee trucs uit te voeren zonder veel overlast: dansende ringen en de olifant in de camper .

Een duet dansen mag nu even niet, maar er zijn manieren waarop het kan. Zoals Krisztina de Châtel bewijst in deze choreografie. Bekijk de instructies

Over kunstwerken wordt soms gedaan of ze heel belangrijk zijn. Je zou soms bijna vergeten dat het vooral leuk is om naar kunst te kijken. Het wordt pas echt leuk als je er zelf van alles bij verzint.

Aan het hand van een oude Japanse meester keek Paul Steenhuis met andere ogen naar de dieren in de stad en tekende ze. Bekijk de tekeningen

Zaag en timmer (of schroef) zelf een Piet Hein Eek-vogelhuisje in elkaar. Netjes werken hoeft niet , zegt de ontwerper. „Het kan haast niet misgaan.”

Deze zomerse scène schreef Hannah van Wieringen voor de lezers van NRC. Om te lezen, samen te lezen of om te spelen.

Elk blaadje is anders. Je kunt anders naar de natuur kijken dan biologen. Dat doet Anne Geene in haar kunst .

Voor de lezers van het Zomerboek componeerde Joey Roukens ‘Watching the stars’. Voor solo piano, of meerdere instrumenten. Een ‘muzikale bonbon’.

Doe dingen eens in een andere volgorde. Of in de verkeerde volgorde. Maak iets voor je weet wat het is. Neem een stuk hout en teken daar een willekeurige vorm op. Doe-het-zelven met kunstenaar Feiko Beckers

Speciaal voor het NRC Zomerboek schreef muzikant Ruben Hein (1982) het nummer ‘Art of Living’. Bekijk en beluister de compositie

Het is zo’n zomer waarin schrik wordt verspreid, waarin met schrik moet worden geleefd, waarin de een in en de ander buiten de economie leeft en een eenzame reiziger selfies maakt met dieren. Lees het korte verhaal dat Manon Uphoff schreef.

Het NRC Zomerboek, een festival op de site

Geen North Sea Jazz, geen festival De Parade, geen opera in een Fries weiland, geen Lowlands – je zou treurig worden bij de gedachte aan alles wat we moeten missen in 2020.

Maar dat hoeft niet, want hier is het CS Zomerboek. Zodat u dit jaar toch verzekerd bent van vele uren zomers cultureel vermaak. Dit ‘boek’ is als een alternatief zomerfestival.

Het CS Zomerboek is voor de NRC cultuurredactie een kans om iets goed te maken voor alle bijlagen die wij u hebben onthouden. Ze waren er niet of komen er niet dit jaar, onze specials en artikelen over onderwerpen als het Holland Festival, Lowlands en de zomerfestivals.

Dit Cultuur Zomerboek hebben we niet alleen voor u gemaakt, maar ook voor de makers die hun publiek moeten missen. Dat maakt het Zomerboek bijzonder, want niet onze redacteuren en medewerkers hebben deze pagina’s voor u gevuld, maar vooral de kunstenaars zelf. Manon Uphoff schreef een kort verhaal, Krisztina de Châtel bedacht een pas de deux op 1,5 meter, Joey Roukens maakte een compositie, Atelier Van Lieshout kwam met een recept voor een culinaire verrassing en Micha Wertheim verzon iets om kinderen rustig te laten filosoferen over kunst.

Ook zelf kunt u aan de slag, door bijvoorbeeld op zijn Japans dieren te tekenen, uit een oude plank een vogelhuisje van Piet Hein Eek te knutselen, een popsong van Ruben Hein uit te voeren of een kort toneelstuk van Hannah van Wieringen te spelen. Voor u zelf, voor uw familie en vrienden (op afstand) of voor het oog van een camera. En als u wilt kunt u het resultaat delen met de lezers van NRC.

Ik wens u veel lees-, kijk-, denk-, doe- speel-, puzzel- en kunstplezier met dit culturele Zomerboek.



Dirk Limburg

plv chef cultuurredactie