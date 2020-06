Frank Lammers ontroert als leraar in onderbroek die viraal gaat

De alleenstaande scheikundeleraar Gerri van Vlokhoven (Frank Lammers) zit twintig jaar in het vak als de scholen door de coronacrisis dicht gaan. Dan maar lesgeven via Zoom, met verveelde leerlingen die door elkaar roepen. Het liefst doceert hij zittend in onderbroek, er is toch niemand die het ziet. Na zijn les over kettingreacties, onder meer veroorzaakt door nietsontziende virussen, vergeet hij de camera van zijn laptop uit te zetten. Het gekke dansje dat hij door zijn huis maakt, wordt door zijn leerlingen opgenomen en online gezet, waarna het viraal gaat. De redactie van Jinek vraagt hem als corona-expert, mits hij zijn uitleg in witte onderbroek wil doen. Gerri gaat akkoord, en wordt al snel het gezicht van de crisis. Zijn enorme populariteit bevalt hem wel, evenals de sponsordeals die het oplevert. Dus begint hij ook een vlog, waarbij hij zijn naam verandert in Van Vloghoven. Door alle aandacht die hij krijgt, vergeet hij zijn eenzame moeder dagelijks te bellen. Hij gaat ook een beetje naast zijn schoenen lopen. De avond dat iedereen klapt voor het zorgpersoneel denkt hij dat het applaus voor hem is.

Groeten van Gerri is een geheel in lockdown gemaakte film. De scènes met Lammers zijn door een kleine filmcrew (camera en geluidsman) gedraaid in een huis in Eindhoven, de rest bestaat uit opnames van Zoom, Facetime en Skype-gesprekken. Het scenario is van Michiel Stroink, van wie Lammers eerder de debuutroman Of ik gek ben verfilmde. Stroink situeert zijn script tussen het moment dat de scholen dichtgaan, gelardeerd met het Bruno Bruins-fragment „let een beetje op elkaar”, en de dag waarop Gerri weer live les gaat geven.

Het resultaat is een film met een lach en een traan, met mooie terzijdes over schaamte, echt versus virtueel contact en de ongelukkige alliantie tussen het coronavirus en het populisme van Trump en Bolsonaro. De emotionele kern van de lockdownfilm wordt gevormd door de ontluikende virtuele relatie tussen de wat wereldvreemde Gerri en ‘webcamgirl’ Chanana, een vrouw die via de website Stoute Mokkels wat bijverdient. Beiden hebben een problematische moederrelatie - ook moeders kunnen een hardnekkig virus zijn.

Lammers doorspekt zijn tragikomedie met nieuwsberichtjes, leuke cameo’s van onder meer Hugo Borst en voetbaltrainer Guus Hiddink en Nederlandstalige liedjes, waaronder ‘Helden’ van Diggy Dex en Claudia de Breij’s ‘Mag ik dan bij jou’. Het levert niet alleen een beurtelings geestige en ontroerende film op, maar dient ook als fraai document van een roerige tijd.

Komedie Groeten van Gerri Regie: Frank Lammers. Met: Frank Lammers, Sanne Langelaar, Viggo Waas, Heddy Lester. Te zien via Pathé Thuis. ●●●●●