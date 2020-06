Fouten luchtverkeersleiding en piloten oorzaak vliegtuigcrash Karachi

Fouten van piloten en de luchtverkeersleiding waren de oorzaak van de vliegtuigcrash vorige maand in Karachi, de grootste stad van Pakistan. Volgens de minister van Luchtvaart blijkt uit onderzoek dat gebruikelijke procedures niet zijn gevolgd. Dat meldt persbureau AFP woensdag. Bij het ongeluk kwamen 97 mensen om het leven, onder wie acht bemanningsleden.

De piloten waren niet „gefocust”, zei de Pakistaanse minister van Luchtvaart. Ze waren in gesprek over het coronavirus en daardoor afgeleid. De minister noemde de piloten „te zelfverzekerd” omdat het vliegtuig twee keer zo hoog vloog dan gebruikelijk bij het inzetten van de landing.

Landingsproblemen

Bij een eerste landingspoging werd het landingsgestel niet goed gebruikt. De motoren raakten drie keer de grond waardoor deze ernstig beschadigden. De luchtverkeersleiding rapporteerde dit vervolgens niet aan de piloten. Bij de tweede landingspoging stortte het vliegtuig neer. Er zouden geen technische fouten bij het vliegtuig zijn ontdekt.

De Airbus A320 van Pakistan International Airlines (PIA) stortte neer op 22 mei in de woonwijk Model Colony in Karachi, vlakbij de luchthaven. Het vliegtuig kwam uit Lahore, qua omvang de tweede stad van Pakistan, op ongeveer anderhalf uur vliegen van Karachi. Het luchtruim was net weer een paar dagen geopend voor passagiersvluchten, sinds de uitbraak van het coronavirus. Een groot deel van de inzittenden was onderweg naar familie om het einde van de ramadan te vieren.