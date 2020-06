Leden van vakbonden FNV en CNV stoppen tot vrijdagmiddag met staken bij Tata Steel in IJmuiden. Dat meldt persbureau ANP. De stakingen gaan tijdelijk niet door vanwege voor donderdag geplande gesprekken met de directie van het staalbedrijf. Het is voor het eerst in weken dat de bonden en de directie om de tafel gaan.

Werknemers van verschillende afdelingen van Tata Steel voeren al twee weken actie vanwege een aangekondigde reorganisatie bij de staalfabrikant, waarbij mogelijk duizenden banen verloren gaan. FNV eist onder andere dat er geen ontslagen komen bij Tata Steel in Nederland, dat geen onderdelen van Tata Steel Nederland worden verkocht, en dat er geen werk wordt uitbesteedt. Tata Steel wilde niet op alle eisen ingaan, waarna de acties volgden. Het personeel van Tata Steel ligt al langer overhoop met de Europese leiding van het moederconcern. Dat zou 1.250 Nederlandse banen willen schrappen.

FNV-bestuurder Roel Berghuis zegt woensdag tegen het FD dat de directie van Tata Steel heeft gezegd dat „alles bespreekbaar is”. De gesprekken van donderdag moeten uitwijzen of dit daadwerkelijk het geval is. Zo niet, dan beginnen vrijdag de stakingen weer. Het personeel van Tata Steel ligt al langer overhoop met de Europese leiding van het moederconcern, dat 1.250 Nederlandse banen zou willen schrappen.

