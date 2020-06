Het Las Vegas Circus in Porto Alegre, Zuid-Brazilië, treedt op in een drive-in-locatie. Het circus sloot in maart de deuren vanwege de coronapandemie, maar besloot terug te keren in een andere vorm. In Brazilië zijn volgens de officiële statistieken ruim 50.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

Foto Silvia Avila/AFP