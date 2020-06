Bedenkt eerst een oplossing, en daarna een probleem

Een vriend vertelde me ooit over zijn vakantie naar IJsland. Hij noemde een aantal wonderlijke natuurverschijnselen die hij en zijn vriendin gezien hadden en ook vertelde hij over het erbarmelijke weer, maar daarna sprak hij voornamelijk over de problemen met de auto die ze gehuurd hadden. Hij noemde zelfs de naam van het verhuurbedrijf, zodat ik dat kon vermijden als ik zelf ooit naar IJsland zou gaan.

En daarna vertelde hij, bijna terloops, dat ze in Reykjavik ook nog in een bubbelbad met de IJslandse zangeres Björk hadden gezeten.

Ik was met stomheid geslagen. Niet alleen omdat hij een bubbelbad had gedeeld met Björk, maar vooral omdat hij had besloten dit pas als laatste te vermelden. Zeker nadat hij zo uitgebreid over zijn problemen met een simpele huurauto had verteld.

Mijn vriend verdedigde zich door te vertellen dat die problemen hun nu eenmaal grote kopzorgen hadden bezorgd, maar ik onderbrak hem. Zijn belevenissen met de huurauto waren zeker het benoemen waard, maar wel pas nádat hij me uitgebreid over zijn ontmoeting met Björk had verteld. Zijn volgorde was simpelweg verkeerd geweest.

Een goede volgorde hanteren kan ontzettend belangrijk zijn. Soms is de volgorde van dingen zelfs belangrijker dan de aard van de dingen zelf. Je kunt twee goede daden verrichten, maar als je ze niet in de juiste volgorde uitvoert, kun je alsnog in de problemen komen. Maar ook een meningsverschil over wat de juist volgorde eigenlijk is kan vérstrekkende gevolgen hebben.

Zo had een vriendin van mij ooit grote twijfels over haar vriend omdat ze vond dat hij zijn kleren in de verkeerde volgorde aantrok. Hij had namelijk de gewoonte eerst zijn T-shirt, trui en sokken aan te trekken en als láátste pas zijn spijkerbroek.

Toch is het aandringen op de juiste volgorde vaak niet alleen maar een teken van iemands rechtlijnigheid. Het kan ook simpelweg een excuus zijn om vooral maar niet in actie te hoeven te komen. Als ik bijvoorbeeld iemand hoor zeggen dat het niet het juiste moment is om een bepaald onderwerp te bespreken, dan hoor ik behalve een oproep tot het volgen van de juiste volgorde, toch vooral een poging om dat hele gesprek uit de weg te gaan. Betwijfelen of iemand zijn spijkerbroek wel op het juiste moment aantrekt is nu eenmaal gemakkelijker dan jezelf afvragen of je eigenlijk wel van iemand houdt.

Illustratie Roland Blokhuizen

Het is daarom belangrijk om af en toe wél een alternatieve of zelfs ronduit verkeerde volgorde te hanteren. Omdat ik me kan voorstellen dat dat niet voor iedereen vanzelfsprekend is, heb ik een korte oefening bedacht zodat u er meer bekend mee kan raken.

Neem een stuk hout en teken daar een aantal willekeurige vormen op. Zaag deze vormen uit met behulp van een decoupeerzaag, schuur ze licht op en beschilder ze dan. Probeer vervolgens, als allerlaatste stap, om deze vormen een toepassing te geven in of rondom uw huis.

Normaliter moet zich namelijk eerst een probleem aandienen voordat men naar een oplossing zoekt. Maar waarom zou dat niet in de omgekeerde volgorde kunnen?

