Een ‘boksgala’ wordt in coronatijd al snel een rel

‘Mensen zijn klaar met corona”, zegt Mhamed Yahia. „We hebben met z’n allen heel lang binnen gezeten. In de media zijn discussies gaande over de richtlijnen van de overheid en het nut van de anderhalve meter afstand. Jongeren willen naar buiten. Voeg daarbij de behoefte aan sensatie, en dan heb je denk ik een verklaring voor wat hier is gebeurd.”

Yahia is welzijnswerker in Helmond. Hij zit achter een kop koffie in de Heistraat; een drukke, multiculturele straat met Turkse bakkers, kappers en naaiateliers, Syrische restaurantjes, Poolse supermarkten en een Hollandse snoepwinkel. Hier, in Binnenstad-Oost, een voormalige vogelaarwijk die vijf jaar geleden werd opgeknapt, verzamelden zich dinsdagavond enkele honderden jongeren, van wie sommigen herrie schopten, vuurwerk afstaken en eieren en tomaten gooiden. Totdat de ME de menigte uiteendreef.

De rellen zijn niet direct terug te voeren op de coronamaatregelen, maar hebben er indirect wel mee te maken, signaleren buurtbewoners.

Dinsdagavond waren jongeren afgekomen op een bericht op sociale media dat er een ‘boksgala’ zou worden gehouden op het Cruyff Court in de wijk. „De politie had dat gezien op sociale media”, vertelt Sadik (17). „Dus de politie stond daar en toen ging het niet door. Toen begonnen ze met rellen. Met scooters en zo.” Hij heeft alles gezien en gefilmd. Enkele honderden jongeren trokken door de wijk, achternagezeten door politie. „Komende vrijdag om zes uur gaan ze het opnieuw proberen. Dat wordt een box event en een touring event. Toeren met je scooter door de stad.”

Er zouden niet zo veel jongeren op het nooit gehouden boksgala in de openlucht zijn afgekomen, als niet vorige week maandag een groep sportievelingen in het Weverspark hadden afgesproken om wat te gaan kickboksen. Deze training groeide uit tot een evenementje dat tientallen toeschouwers had getrokken, van wie er enkelen ook zelf gingen vechten.

Lees ook: Hoe twee vreedzame protesten werden overschaduwd door onlusten

Niks mis mee, eigenlijk. Er circuleren filmpjes waarop mensen joelend de vechtenden ophitsen. „Maar eigenlijk verliep het heel rustig”, zegt een stel dat pal tegenover het park woont. „Niks gewelddadigs of zo”, zegt de vrouw. „De jongeren vinden de aandacht geweldig, maar wat er echt is gebeurd, wordt een beetje opgeblazen.” Ze willen niet met hun namen in de krant. „Daar krijg je alleen maar ellende van.” Het stel begrijpt dat boksers in de buitenlucht afspreken, nu ze al zolang niet naar hun sportschool kunnen. „Mensen hebben heel lang opgesloten gezeten”, zegt de man. „Waarom gooien ze die sportscholen niet open? Waarom mogen pretparken wel open en kermissen niet? Het is allemaal heel scheef.”

Welzijnswerker Yahia stelt dat de relletjes bewijzen hoe groot de macht van de sociale media is. „Mensen weten meteen dat er ergens iets aan de hand is, en komen erop af.” Dat vervolgens de traditionele media er ook komen, tekent volgens hem de neiging om „alleen de uitersten” te tonen. „Verbinden is een vies woord geworden, maar daar zouden we in Nederland de komende jaren in moeten investeren.”