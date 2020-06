Economische krimp in eerste kwartaal bedroeg 1,5 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van dit jaar iets minder hard gekrompen dan in eerste instantie werd geraamd. De economische teruggang ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 bedroeg 1,5 procent. Dat blijkt woensdag uit de tweede raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat medio mei, bij de eerste schatting, nog uitging van een economische krimp van 1,7 procent.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 nam het bruto binnenlands product met 0,2 procent af en niet met de eerder geraamde 0,5 procent. Met name

investeringen in de bouw en investeringen in onderzoek en ontwikkeling hebben er volgens het CBS voor gezorgd dat de raming nu iets positiever uitvalt. Het CBS verwacht dat de invloed van de coronacrisis nog duidelijker naar voren komt bij de raming over het tweede kwartaal van dit jaar.

Een afname van de consumptieve bestedingen is volgens het CBS de belangrijkste reden voor een krimp van de economie. Uit de cijfers blijkt dat Nederlandse huishoudens in de eerste drie maanden van dit jaar 4,2 miljard euro meer spaarden dan een kwartaal eerder. Mensen hebben geld opzij gezet dat eerst werd besteed in restaurants en theater- en uitgaansgelegenheden. Die gingen als gevolg van de intelligente lockdown in maart dicht.

Begin vorige maand voorspelde de Europese Commissie dat de Nederlandse economie over het hele jaar met 6,8 procent zal krimpen. In 2019 groeide de economie nog met 1,7 procent ten opzichte van een jaar eerder. Toch is de voorspelling een minder negatief vooruitzicht dan voor landen die harder door de coronacrisis zijn geraakt. Spanje en Italië moeten volgens de EC rekenen op een economische achteruitgang van rond de 10 procent.