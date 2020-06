Duitsland verbiedt gebruik van wegwerpplastic

Duitsland stelt een verbod in op wegwerpplastic, waaronder rietjes, wattenstaafjes en plastic eet- en drinkverpakkingen. Dat heeft de Duitse regering woensdag besloten, meldt persbureau Reuters. Het verbod geldt vanaf 3 juli 2021.

Volgens de Duitse minister van Milieu is het verbod onderdeel van een plan om de „weggooicultuur” aan te pakken. Meer dan 20 procent van het vuilnis op openbare plekken, zoals parken, bestaat volgens haar uit wegwerpplastic.

Europees verbod

Het besluit is in lijn met een Europese richtlijn die wegwerpplastic in de hele Europese Unie verbiedt vanaf 3 juli 2021. De Europese landen moeten dat verbod zelf omzetten in nationale wetgeving, zoals Duitsland nu doet.

Ook in Nederland worden stappen genomen om het gebruik van plastic terug te dringen. Sinds 2016 geldt een verbod op gratis plastic tasjes in winkels. HEMA deed wegwerpplastic sinds begin dit jaar in de ban, en ook onder meer McDonald’s en IKEA kondigden eerder aan plastic wegwerpproducten te verbieden. Wanneer een totaalverbod in Nederland van kracht wordt, is nog niet bekend.