De eenden hebben dan toch gewonnen

Eind april 2018 zat er een pakje bij de post. Het bevatte een rol toiletpapier. Op het eerste velletje was met zwarte stift de letter O geschreven, daarna de P en de T. Als je de hele rol afrolde stond er: ‘OPTYFEN MET EENDEN # STOP EENDEN IN NEDERLAND VOOR HET TE LAAT IS EENDEN ZIJN HET KWAAD IK BEN DIE KUTEENDEN HELEMAAL ZAT VERDOMME IK KAN NIET SLAPEN DOOR HUN GEKWAAK’

Een paar maanden eerder was ik gestuit op het in Woerden (waar anders?) gevestigde twitteraccount ‘Optyfen met eenden (@SayNo2Ducks)’ dat vanaf 20 oktober dagelijks tweets de wereld in stuurde om te waarschuwen voor het „gigantische eendenprobleem”. @SayNo2Ducks wist waarover hij het had, meende hijzelf: „Ik strijd sinds 2016 al vele tientallen jaren tegen de opmars van die akelige klote eenden in nederland iedere minuut waggelen er naar schatting ongeveer 3000000 eenden de grens over en niemand grijpt in”.

Strijd tegen invasieve eenden

@SayNo2Ducks is niet meer. Deze week kondigde Martijn van Hoek, het tot nu toe anonieme brein achter ‘Optyfen met eenden’, aan te stoppen met het account (meer dan twintigduizend volgers). De strijd tegen invasieve eenden was niet langer te combineren met ander werk.

Het volgen van het account was een feest, dag na dag. De uitgedragen ideologie was helder: eenden zijn de gevaarlijkste beesten op aarde. Ze waggelen massaal de Nederlandse grens over, kwaken bedreigend. Ze bijten autobanden lek of erger, ze vallen dieren, kinderen en volwassenen aan met hun giftige beten („elk jaar sterven er tussen de 80000 en 9000000 mensen aan eendenbeten”).

Slinkse eendenpropaganda

Er was veel bewijs: foto’s en filmpjes waarop agressieve eenden op het punt stonden onschuldige mensen aan te vallen. De lezer werd gewaarschuwd voor slinkse eendenpropaganda, met name die van WC-Eend en de Donald Duck. Telegraaf-journalist Wierd Duk kreeg het dwingende verzoek zijn ‘provocerende naam’ te veranderen. Het geestige effect werd verder aangejaagd door de geheel eigen stijl. Interpunctie ontbrak, tussenwerpsels als man man man waren aan de orde van de dag.

Ook was er het hilarisch nationalisme van deze activist. Steeds als Nederland werd genoemd, plaatste @SayNo2Ducks daar een Luxemburgse (of soms Kroatische) vlag bij. Wie hem op zo’n fout wees, kreeg de wind van voren, wat nog sterker gold voor de overmoedigen die dachten dat eendscepsis zich uitstrekte tot andere watervogels. @Sayno2Ducks was ‘vriend van de nobele meerkoet’, meldde zijn profiel. Mensen die meenden dat voor ‘eend’ eigenlijk ‘Marokkaan’ gelezen moest worden kregen een resolute boodschap: dat was wegkijken van het eendenprobleem.

De satire op rechtspopulistische twitteraars was evident, maar daaronder ontwikkelden zich in tweets, filmpjes, klunzig ogende strips (Van Hoek gaat verder met het animatieaccount Aan en Matig Animatie), gedichten en tekeningen steeds meer verhaallijnen: bijvoorbeeld over een relatie die stukliep omdat zij geen begrip had voor de strijd tegen eenden. Er werd ‘eendsceptische merchandise’ ontworpen, zoals de wc-rol die ik won als snelle inzender bij een prijsvraag. Nadat @SayNo2Ducks in de prijzen was gevallen bij de Best Socials Awards 2019, volgde een lijn in T-shirts. Zo groeide wat begon als een melig twitteraccount uit tot een kunstproject met vele vertakkingen.

Het was een mooie reis. Ik zal altijd wel blijven schrikken als ik op een paadje in het park ‘een enorme groep van twee of meerdere eenden’ tegenkom.

