Dans de Corona! (maar wel op anderhalve meter afstand)

Een duet dansen – het mag niet, in de anderhalvemetermaatschappij. Hoe los je dat op, hoe kom je elkaar toch nader? Krisztina de Châtel vond een oplossing. Het vraagstuk was een kolfje naar haar hand: sinds de jaren zeventig maakt zij sterk door vorm gedreven, en tegelijk emotioneel geladen choreografieën. Met haar vroege, extreem minimalistische werken was De Châtel direct een begrip en sommige topwerken worden nog steeds met enige regelmaat uitgevoerd.

Vrij naar Paletta uit 1992 maakte zij een Pas de deux à un mètre et demi. In het oorspronkelijke stuk repeteerden vier mannen met militaristische discipline hun eenvoudige passenpatronen ontelbare malen rond drie grote, plexiglas kokers. Die vormden de gevangenis van drie vrouwen, die langzaam overeind kwamen en de beperkingen van hun bewegingsruimte aftastten. Met hun handen maten ze afstand, ze drukten tegen en krabden aan de transparante wanden: een beklemmend beeld van wezens in een reageerbuis. De omringende wereld was dichtbij, maar onbereikbaar.

Dat scenario is nu werkelijkheid geworden voor ons allemaal en De Châtel is het goed zat. Aangezwengeld door de vraag hoe een duet er in deze tijd uit zou kunnen zien, begonnen de creatieve raderen in haar brein onmiddellijk te draaien. In dit ‘coronaduet’ verbindt zij thema’s als vrijheid en gedwongen afstand, binnen en buiten met het verlangen naar samenzijn en de angst voor besmetting met het Covid-19 virus.

Als een stormram probeert danser Ivan Montis de koker (ontworpen door Peter Vermeulen) te doorboren waarin danseres Alina Fejzo zich veilig heeft verschanst. Ze ontwijkt hem, zijn nabijheid is beangstigend, maar ze hunkert ook naar aanraking.