‘VS blijven nog tot eind 2020 dicht voor reizigers uit Europa’

Dodental Latijns-Amerika stijgt tot boven de 100.000

In Latijns-Amerika zijn inmiddels meer dan 100.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, meldt persbureau Reuters. De meeste doden zijn gevallen in Brazilië en Mexico.

De regio is de afgelopen weken uitgegroeid tot het epicentrum van de coronapandemie. Waar de uitbraak in Europa lijkt uit de doven en ook in de oorspronkelijke brandhaard China vrijwel geheel de kop in is gedrukt, blijft het aantal nieuwe besmettingen en doden in Latijns-Amerika juist gestaag toenemen.

In Brazilië werden dinsdag bijna 40.000 nieuwe coronagevallen vastgesteld en werden 1.374 nieuwe doden gemeld. Daarmee zijn er nu meer dan 1,1 miljoen bevestigde besmettingen en ongeveer 52.000 coronadoden gemeld.

Een Braziliaanse rechter heeft dinsdag bepaald dat president Jair Bolsonaro bij publieke optredens een mondmasker moet dragen conform de geldende coronamaatregelen. Tot nu toe deed Bolsonaro dat regelmatig opzichtig niet.

In Mexico zijn er na de 6.288 nieuw gemelde besmettingen op dinsdag en 793 doden nu bijna tweehonderdduizend virusgevallen bekend en ruim 23.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus.