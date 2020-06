Chemiebedrijf Bayer treft miljardenschikking in Roundup-zaak

Het Duitse chemieconcern Bayer heeft voor miljarden dollars geschikt met Amerikanen die claimen dat ze kanker hebben gekregen door het gebruik van onkruidbestrijder Roundup. Dat melden internationale persbureaus. Bayer reserveert zeker 9,6 miljard dollar (8,5 miljard euro) om huidige claims te regelen en nog eens een bedrag van 1,25 miljard dollar voor toekomstige zaken.

De Amerikanen die deel zijn van de claim menen dat Roundup en zijn werkzame bestanddeel glyfosaat een vorm van kanker veroorzaakt. Het regelen van de schikking was een buitengewoon complexe aangelegenheid. Het gaat om zeker 95.000 gevallen, waarvoor een afzonderlijk akkoord bereikt moest worden met 25 advocatenkantoren. Met 25.000 andere klagers heeft Bayer nog geen akkoord bereikt. Volgens The New York Times lopen de bedragen die claimers krijgen uiteen van 5.000 dollar tot 250.000 dollar.

Gigantische zaak

Bayer nam de gigantische claimzaak in 2018 over toen het landbouwchemiebedrijf Monsanto kocht voor 63 miljard dollar. Het Amerikaanse Monsanto bracht glyfosaat in de jaren zeventig op de markt. Bayer ontkent dat het middel kanker veroorzaakt, maar er bestaat verdeeldheid over de vraag of het kankerverwekkend is. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid oordeelde in 2015 van niet. De Europese Unie verlengde de toestemming voor het gebruik van het middel in 2017 met vijf jaar. Onder meer de Wereldgezondheidsorganisatie en het kankerinstituut IARC stellen daarentegen dat glyfosaat wel kankerverwekkend is.

Bayer draaide vorig jaar een omzet van 43,5 miljard dollar. Er werken ruim 100.000 mensen.