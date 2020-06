Corona-app Nederlandse overheid ‘bijna af’

De corona-app van de Nederlandse overheid is „bijna af”. Dat zei minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) woensdagavond tijdens de persconferentie over het coronabeleid.

„De komende weken wordt hij getest, zodat we half juli een besluit kunnen nemen over hoe we tot invoering over kunnen gaan”, liet De Jonge weten.

Na een mislukte marktverkenning in april – waar zeven geselecteerde apps na een ‘appathon’ van het ministerie alle te licht werden bevonden – is de overheid zelf een coronanotificatie-app gaan ontwikkelen. Dat gebeurt zoveel mogelijk openbaar (open source) en in samenwerking met externe programmeurs en experts.

De notificatie-app moet op basis van technologie van Apple en Google bluetoothsignalen opvangen waarmee ingeschat kan worden of mensen risicovol contact hadden met een ander waarbij later Covid-19 is vastgesteld. De app waarschuwt ze dan voor die blootstelling. „De app is een belangrijke aanvulling op het bron- en contactonderzoek”, gaf De Jonge woensdag te kennen.

Experimenten

Onderzoek, waarvan de resultaten donderdag verwacht worden, moet duidelijk maken of het systeem afstanden in de praktijk daadwerkelijk goed genoeg in kan inschatten. Voor de tweede helft van deze maand voorziet het ministerie „regionale experimenten”, die duidelijk moeten maken hoe het waarschuwingssysteem in de praktijk zal werken. De testlocaties zijn nog niet bekendgemaakt.

Volgens minister De Jonge is de privacy van gebruikers van de corona-app niet in het geding. „Er kleven nul privacybezwaren aan die app, anders zouden we het niet doen. Want anders gaan Nederlanders hem niet installeren.”

